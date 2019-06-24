«Кубки Стэнли выигрывают большие канадцы, а они берут русских и финнов». Дон Черри атакует «Торонто»

У генерального менеджера «Торонто Мэйпл Лифс» Кайла Дубаса не было большого пространства для маневра на драфте НХЛ-2019. Первый выбор канадского клуба пришелся только на конец второго раунда («Кленовые листья» выбирали 53-ми), к этому моменту все главные звезды этой ярмарки талантов были уже разобраны. «Торонто» сделал ставку на американца Николаса Робертсона, позже к нему добавились еще два игрока из США — Николас Эбруззесе и Майк Костер, финны Микко Кокконен и Калле Лопонен и россиянин Михаил Абрамов.

Это определенно захватывающе. Торонто — одно из мест, куда я хотел бы поехать, и быть их первым кандидатом на драфте — это нечто особенное. Николас Робертсон, 53-й номер драфта НХЛ-2019

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzB40p1hNy9/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzB40p1hNy9/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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Meet the Leafs 2019 Draft class.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/mapleleafs/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Toronto Maple Leafs</a> (@mapleleafs) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-22T22:53:07+00:00">22 Июн 2019 в 3:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Итоги работы менеджмента «Торонто» на драфте оцениваются очень по-разному, но мнение о том, что Дубасу удалось выжать многое из не самых серьезных возможностей, в Северной Америке довольно популярно. Так, например, считает достаточно известный аналитик Шон Тирни:

«Торонто не выбирал до 53-го номера, но по крайней мере три из их выборов можно назвать удачными. Это хорошая работа с учетом того, в каких условиях находился клуб», — написал эксперт в своем твиттере.

А вот главный канадский хоккейный журналист и поклонник «Мэйпл Лифс» Дон Черри придерживается другого мнения. Основной посыл яркого спича 85-летнего эксперта — чтобы выиграть Кубок Стэнли, нужно комплектовать состав габаритными канадцами. Логично, что тактика «Торонто» его категорические не устроила.

«Два года назад «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли с большим составом, в котором выделялся крепкий канадский парень Том Уилсон — он родился в Торонто. В этом сезоне трофей взял «Сент-Луис» — жесткий клуб с 16-ю канадцами в составе хитовал бесконечно много. Вспомните, как они вынесли Хертла, Павелски и Карлссона в финале конференции против «Сан-Хосе».

MVP последнего плей-офф стал канадец Райан О’Райлли — жесткий и грубый, также начинавший в провинции Онтарио. Вторым в голосовании за звание самого ценного игрока Кубка Стэнли, насколько мне известно, оказался Джордан Биннингтон — и это тоже парень из Онтарио. Лучший защитник плей-офф-2019 — Алекс Пьетранжело, крутой канадский игрок, родившийся в Онтарио. Еще раз обращаю ваше внимание: Уилсон, О’Райлли, Биннингтон, Пьетранжело из Онтарио и 16 канадцев в составе «Блюз». Вот какие парни выигрывают Кубки Стэнли.

А теперь посмотрите, кого выбрал на драфте «Торонто» — 1 россиянин, 2 финна и 3 американца. Рост каждого из них — 180−181 сантиметр. С ними команда станет еще меньше и мягче.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmJere3A7JH/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmJere3A7JH/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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Thank you to everyone for making it so special.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/tom_wilso/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Tom Wilson</a> (@tom_wilso) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-06T18:50:28+00:00">6 Авг 2018 в 11:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Это уже не первая атака «Торонто» со стороны Черри в 2019-м. В марте 85-летний журналист обрушился с критикой на российского защитника «Мэйпл Лифс» Никиту Зайцева, назвав его «форвардом, который пытается играть в обороне».

«Все обвиняют Джейка Маззина, но посмотрите на Зайцева. Он же не умеет играть! Вы знаете кто он? Кто такой Зайцев? У него был отрицательный показатель полезности в прошлом году, он ушел в минус в позапрошлом году, у него был минус в плей-офф.

Вы знаете кто это? Это форвард, который пытается играть в защите. Но все почему-то винят Маззина. В «Лос-Анджелесе» Маззин был лучшим игроком. После перехода в «Торонто» у него внезапно начались трудности? Все потому, что он играет с этим парнем. Зайцев — не защитник!

Доставалось «Кленовым листьям» от Черри и раньше. Вот его цитата пятилетней давности, в которой эксперт также разнес клуб за поведение на драфте. Кажется, прислушиваться к авторитетному журналисту «Торонто» не собирается.

«Посмотрите на мой галстук, я болею за «Мэйпл Лифс» с детства, хочу, чтобы они добились успеха. В прошлом году я спрогнозировал, что «Торонто» не будет драфтовать канадцев, тем более — из Лиги Онтарио. Посмотрите на выигравший Кубок Стэнли «Лос-Анджелес» — они взяли 7 парней из Лиги Онтарио на драфте-2014. Да, они взяли шведа в первом раунде, но и 7 ребят из ОХЛ! Знаете, сколько канадцев выбрал «Торонто»? Ноль! Есть еще один клуб-лузер, который не драфтовал канадцев — «Вашингтон».

«Лос-Анджелес» и «Торонто» находятся на разных полюсах. «Кингз» с удовольствием берут парней из ОХЛ. Они выбрали Тоффоли, Пирсона, Уильямса — MVP из Кобурга. И гляньте на «Торонто», они взяли парней из американских колледжей, шведа и финна.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ByqMsd_hQfB/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ByqMsd_hQfB/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/vjccstreetsville/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Vic Johnston Community Centre</a> (@vjccstreetsville) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-13T18:04:59+00:00">13 Июн 2019 в 11:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.