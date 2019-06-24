«Кубки Стэнли выигрывают большие канадцы, а они берут русских и финнов». Дон Черри атакует «Торонто»
85-летний журналист НХЛ расстроен поведением канадского клуба на драфте.
85-летний журналист НХЛ расстроен поведением канадского клуба на драфте.
У генерального менеджера «Торонто Мэйпл Лифс» Кайла Дубаса не было большого пространства для маневра на драфте НХЛ-2019. Первый выбор канадского клуба пришелся только на конец второго раунда («Кленовые листья» выбирали 53-ми), к этому моменту все главные звезды этой ярмарки талантов были уже разобраны. «Торонто» сделал ставку на американца Николаса Робертсона, позже к нему добавились еще два игрока из США — Николас Эбруззесе и Майк Костер, финны Микко Кокконен и Калле Лопонен и россиянин Михаил Абрамов.
Это определенно захватывающе. Торонто — одно из мест, куда я хотел бы поехать, и быть их первым кандидатом на драфте — это нечто особенное.
Итоги работы менеджмента «Торонто» на драфте оцениваются очень
«Торонто не выбирал до 53-го номера, но по крайней мере три из их выборов можно назвать удачными. Это хорошая работа с учетом того, в каких условиях находился клуб», — написал эксперт в своем твиттере.
А вот главный канадский хоккейный журналист и поклонник «Мэйпл Лифс» Дон Черри придерживается другого мнения. Основной посыл яркого спича 85-летнего эксперта — чтобы выиграть Кубок Стэнли, нужно комплектовать состав габаритными канадцами. Логично, что тактика «Торонто» его категорические не устроила.
«Два года назад «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли с большим составом, в котором выделялся крепкий канадский парень Том Уилсон — он родился в Торонто. В этом сезоне трофей взял «Сент-Луис» — жесткий клуб с 16-ю канадцами в составе хитовал бесконечно много. Вспомните, как они вынесли Хертла, Павелски и Карлссона в финале конференции против «Сан-Хосе».
MVP последнего
А теперь посмотрите, кого выбрал на драфте «Торонто» — 1 россиянин, 2 финна и 3 американца. Рост каждого из них — 180−181 сантиметр. С ними команда станет еще меньше и мягче.
Это уже не первая атака «Торонто» со стороны Черри в 2019-м. В марте 85-летний журналист обрушился с критикой на российского защитника «Мэйпл Лифс» Никиту Зайцева, назвав его «форвардом, который пытается играть в обороне».
«Все обвиняют Джейка Маззина, но посмотрите на Зайцева. Он же не умеет играть! Вы знаете кто он? Кто такой Зайцев? У него был отрицательный показатель полезности в прошлом году, он ушел в минус в позапрошлом году, у него был минус в
Вы знаете кто это? Это форвард, который пытается играть в защите. Но все
Доставалось «Кленовым листьям» от Черри и раньше. Вот его цитата пятилетней давности, в которой эксперт также разнес клуб за поведение на драфте. Кажется, прислушиваться к авторитетному журналисту «Торонто» не собирается.
«Посмотрите на мой галстук, я болею за «Мэйпл Лифс» с детства, хочу, чтобы они добились успеха. В прошлом году я спрогнозировал, что «Торонто» не будет драфтовать канадцев, тем более — из Лиги Онтарио. Посмотрите на выигравший Кубок Стэнли «Лос-Анджелес» — они взяли 7 парней из Лиги Онтарио на драфте-2014. Да, они взяли шведа в первом раунде, но и 7 ребят из ОХЛ! Знаете, сколько канадцев выбрал «Торонто»? Ноль! Есть еще один
«Лос-Анджелес» и «Торонто» находятся на разных полюсах. «Кингз» с удовольствием берут парней из ОХЛ. Они выбрали Тоффоли, Пирсона, Уильямса — MVP из Кобурга. И гляньте на «Торонто», они взяли парней из американских колледжей, шведа и финна.
«Торонто» прошел мимо Ника Ричи. Метр 90, 104 килограмма. Только 3 человека с драфта набрали больше очков, чем он. Боб Мюррей взял Ричи, а Мюррей в прошлом сезоне получил награду лучшему генменеджеру. Ричи — крепкий парень, у него чудесные руки, он умеет забивать. А «Торонто» взял