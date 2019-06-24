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20:28 (мск), источник: Sport24

Из Калифорнии — в Балашиху. Русский форвард Щербак не нужен «Лос-Анджелесу», ему пора на родину

Никите стоит открыть новую для него лигу — КХЛ.

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Что произошло?

Руководство «Лос-Анджелес Кингз» не предложит новые контракты ряду игроков. В их число попал и российский нападающий Никита Щербак, сообщил твиттере Frozen Royalty. Кроме того, новые предложения не получили Мэтсон Айакопелли, Алекс Линтуниеми и Павел Йениш.

Как он играл в НХЛ?

Щербак отправился покорять Северную Америку в 2013-м, а спустя год был задрафтован «Монреалем» в первом раунде, под 26-м номером. Такой ранний выбор подразумевал скорый дебют в НХЛ, но до нее Никита добирался четыре сезона — два из них форвард провел в юниорской лиге еще два в АХЛ. Дебют в составе «Канадиенс» состоялся 7 января 2017-го — россиянин попал в заявку на матч с «Торонто» и сразу отметился заброшенной шайбой.

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В следующем чемпионате Щербак отыграл уже 26 встреч, в которых забросил 4 шайбы, отдал 2 результативных ассиста, а еще продемонстрировал удивительную способность — едва ли не каждый его гол становился мини-шедевром. Убедитесь сами. Вот так Никита разобрался с финским вратарем Кари Лехтоненом.

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А это голешник в ворота будущего финалиста Кубка Стэнли «Вегаса» и небольшое издевательство над Марком-Андре Флери.

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Осенью 2018-го русский нападающий неплохо проявлял себя в выставочных матчах, забрасывая в том числе вот таким необычным образом — с очень острого угла.

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Но в регулярке Никита появился на льду в форме «Канадиенс» всего четыре раза, после чего был выставлен на драфт отказов, откуда его забрал «Лос-Анджелес». Перспективы Щербака в «Кингз» изначально казались сомнительными — в первую очередь, из-за тренера Уилли Дежардена, который не очень любит русских. В итоге худшие опасения подтвердились, правда, начал свою калифорнийскую карьеру нападающий круто — вот с этого симпатичного гола в ворота всего того же Флери.

Больше за «Королей» Щербак не забивал, а до конца сезона провел еще всего-навсего 7 встреч, в одной из которых его игровое время не добралось до отметки в 4 минуты. Вы все еще удивлены, что «Лос-Анджелес» не предложил игроку новый контракт?

Как он играл в России?

На родине отыграл всего один сезон — да и тот в Молодежной хоккейной лиге. В регулярке 2012−2013 Никита выступал за ступинский «Капитан», где за 50 матчей набрал 14 очков и показатель полезности «-8». Команда заняла третье место с конца в турнирной таблице Западной конференции и проехала мимо плей-офф.

Что дальше?

Еще в конце апреля стало известно, что Щербак интересен омскому «Авангарду». По информации Sport24 «ястребы» готовы были дать нападающему $3 млн на три года. 60 с небольшим миллионов рублей в год — не запредельная зарплата по меркам КХЛ, даже в свете приближающегося потолка зарплат, но для игрока-загадки, коим для главной российской лиги пока является Щербак, она выглядит завышенной.

Омский клуб до сих пор не подтвердил заинтересованность в Щербаке, какие-то новости на этот счет могут появиться только после 30 июня, когда закончится действующее соглашение россиянина с «Лос-Анджелесом». В любом случае возвращение на родину прямо сейчас выглядит для форварда оптимальным вариантом — закрепиться в НХЛ с первой попытки у него не получилось, следующую можно будет предпринять через несколько лет, при условии, что Никите удастся проявить себя в главной российской лиге. В 23 года Никите пора прогрессировать, делать это, играя по 10 матчей за сезон и получая меньше 10 минут айстайма, — очень проблематично.

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