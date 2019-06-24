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24 июня, источник: Sport24

Сын миллиардера Ротенберга примет участие в тренировочном лагере клуба НХЛ

«Торонто Мейпл Лифс» пригласил нападающего Павла Ротенберга в тренировочный лагерь развития, сообщает пресс-служба клуба. В прошлом сезоне Ротенберг участвовал в тренировочном лагере развития «Торонто».

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Источник: Sport24

19-летний Ротенберг — сын председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга. В сезоне-2018/19 россиянин выступал в ВХЛ за петербургское «Динамо». В 25 матчах регулярного чемпионата он набрал актив 2 (2+0) очка. В 5 матчах плей-офф Ротенберг набрал 1 (1+0) очко. В 10 матчах на уровне МХЛ форвард набрал 3 (1+2) очка.

Начинал сезон Ротенберг в американской юниорской лиге NAHL. За команду «Брукинс Близзард» россиянин провел 7 матчей и набрал 2 (2+0) очка.

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