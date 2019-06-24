Сын миллиардера Ротенберга примет участие в тренировочном лагере клуба НХЛ
«Торонто Мейпл Лифс» пригласил нападающего Павла Ротенберга в тренировочный лагерь развития, сообщает
«Торонто Мейпл Лифс» пригласил нападающего Павла Ротенберга в тренировочный лагерь развития, сообщает
19-летний Ротенберг — сын председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга. В сезоне-2018/19 россиянин выступал в ВХЛ за петербургское «Динамо». В 25 матчах регулярного чемпионата он набрал актив 2 (2+0) очка. В 5 матчах
Начинал сезон Ротенберг в американской юниорской лиге NAHL. За команду «Брукинс Близзард» россиянин провел 7 матчей и набрал 2 (2+0) очка.