Он сотворил одно из главных чудес в истории НХЛ. Интервью тренера «Сент-Луиса» Крэйга Беруби
Главный тренер обладателей Кубка Стэнли-2019 «Сент-Луиса» Крэйг Беруби дал интервью спецкору «СЭ».
Главный тренер обладателей Кубка Стэнли-2019 «Сент-Луиса» Крэйг Беруби дал интервью спецкору «СЭ».
19 ноября 2018 года произошло рядовое, на первый взгляд, событие, значимость которого в тот момент никто не понял. Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Дуг Армстронг отправил в отставку главного тренера Майка Йео, чья команда, солидно укрепившаяся в межсезонье (один Райан О'Райлли чего стоит!) явно не дотягивала до ожиданий, которые с нею связывали. Решение было принято, как многим казалось, временное — не полноценным главным тренером, а исполняющим обязанности был назначен ассистент Йео, знаменитый в прошлом тафгай, индеец Крэйг Беруби по прозвищу Вождь.
И он стал вождем «Блюзменов», которые под его началом превратились из аутсайдера в обладателя Кубка Стэнли. Причем еще 3 января, то есть через полтора месяца после прихода Беруби, команда опустилась на последнее, 31-е, место в таблице чемпионата НХЛ. Спустя несколько дней, 8 января, в стартовом составе дебютировал поднятый из
Час, предоставленный НХЛ для общения журналистов с номинантами на индивидуальные призы лиги в зале «Бетховен» отеля Encore в
— Мне никогда не доводилось видеть такой силовой игры российского нападающего, какую показал Иван Барбашев в этом
— (Смеется.) Знаете, Барби играл у меня в
Но я всегда рассматривал его как силового форварда. И сам считал, и ему говорил, что он показывает свой лучший хоккей, когда действует именно так. Бьет, толкается, отрубает соперников от шайбы. Именно играя в такой хоккей, он проделал в этом
— Скажите честно: в Кубке Стэнли-2019 он в
— Не думаю. Скорее, его 14 голов в этом регулярном чемпионате — чуть больше, чем я предполагал, учитывая ту роль, которую он играет в команде. Что же касается стиля игры и выступления в Кубке, то он сделал как раз то, чего мы ждали.
— Видите ли вы у него потенциал, чтобы со временем попасть в верхнюю шестерку форвардов «Блюз»?
— Сложно сказать. Это зависит от него. Не могу заглянуть в будущее и сказать, получится ли это у него. Скажу так: у Ивана есть потенциал, чтобы сделать это. Посмотрим, что из этого выйдет.
— Владимир Тарасенко раскачивался в
— Да, он поймал свой хоккей! В том числе связываю это с тем, что Влади стал гораздо больше вовлечен в игру без шайбы. Он очень много работал, катался, играл в тело. По ходу
— Что,
— Не уверен, что это был
— Во втором матче финала Тарасенко повредил плечо, и все последующие матчи играл с травмой. Была ли опасность, что он не сможет играть?
— Не думаю. Он крепкий парень. На следующий день Тарасенко пришел на тренировку и сказал: «Я в порядке и готов играть!». Поэтому я не был сильно озабочен на эту тему.
Слушайте, это финал Кубка Стэнли! Когда ты видишь, как тот же Хара выходит на игры со сломанной челюстью, зная, что его никто не будет жалеть… Они хотят выиграть, и если для этого нужно выйти на лед в таком состоянии — сделают это!
— Во время финала у Тарасенко родился третий ребенок. Во время
— Мы с ним все время разговариваем. Общались и на эту тему. Сам он никогда на это не ссылался, не говорил, что его
— Вообще, все, что произошло с «Сент-Луисом» за последние полгода, выглядит
— Не думаю, что это сказка. Это команда, которая в определенный момент объединилась и хорошо заиграла. Началось все еще с серии побед в январе, а продолжилось — в
— В какой момент вы лично поверили, что «Блюз» может выиграть Кубок Стэнли?
— В феврале. Когда мы выигрывали 11 матчей подряд.
— Вы не просто выиграли Кубок, а подали пример всем клубам, всем хоккеистам: никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя сдаваться! Если команда, которая 3 января шла на последнем месте в лиге, может выиграть Кубок, то на это способны все.
— А я и не думаю, что
Абсолютно с каждой командой при различном стечении обстоятельств может произойти все, что угодно. До определенного момента ты можешь вырулить из самой сложной ситуации и ворваться в
Полгода назад он не сыграл ни матча в НХЛ, а сейчас — герой Кубка Стэнли. Интервью Джордана Биннингтона Хорошо играли и до Биннингтона. Но с ним начали выигрывать.
— Но признайтесь: был ли
— Назначить меня было не моим решением, а генерального менеджера. Мы же подходили ко всему с философией шага за шагом, дня за днем. Из каждого дня нужно было выжимать максимум, все время становиться чуть лучше. Такова была наша обязанность как тренеров. Помню, что в середине декабря подумал: «Мы играем в реально хороший хоккей». Да, к победам он тогда приводил намного реже, чем хотелось бы, но игра у нас — была! Находясь на дне таблицы, мы уже стали хорошей командой!
А потом пришел Биннингтон. И сразу после этого все поменялось в том, что мы начали выигрывать. Он оказался последней недостававшей частью всей конструкции, чтобы она заработала на полную. Наш вратарь с первого же матча стал «горячим» — и однозначно сохранил такое состояние вплоть до конца
— Возьмете ли вы Кубок на день к себе? Если да, то куда его повезете?
— Да, возьму. Это будет уже совсем скоро, 2 июля. И повезу в свой родной городок Кала в провинции Альберта. Добраться Кубку туда будет не так просто, но есть несколько путей — скорее всего, через Эдмонтон. Найдем правильное решение! А пока несколько дней отдохну дома, постараюсь переключиться от всего, что с нами только что происходило.
— Можете рассказать о ваших взаимоотношениях с Дугом Армстронгом? Контакт тренера и генерального менеджера ведь очень важная часть для общего успеха.
— Мы с Дугом работаем вместе уже три года (в июне 2016 года Беруби стал главным тренером «Чикаго Вулвз»,
У нас могут быть разные точки зрения по тому или иному вопросу. Бывают ли вещи, когда мне
— Интересная штука — номинанты на индивидуальные призы НХЛ определяются по регулярному чемпионату, а не по
— О себе говорить не буду, менеджмент мы уже обсудили, а парни просто здорово играли — поэтому они здесь! Иначе бы ни в каком
В общем и целом для клуба очень хорошо, что здесь есть столько его представителей, — и это одна из причин, почему мы выиграли.
— С эмоциональной точки зрения вам наверняка хочется, чтобы в новый сезон к вам вернулась вся команда, выигравшая с вами Кубок Стэнли. Но так не бывает, и изменения неизбежны. Насколько сложно вам будет их производить?
— Конечно, сложно. Потому что мы выиграли, и каждый из хоккеистов внес лепту в этот успех. Но, как только эмоции спадают, ты начинаешь понимать, что в следующем сезоне вы должны стать еще лучше, потому что соперники будут относиться к твоей команде иначе. И нужно нащупать те элементы игры, в которых вы в первую очередь должны совершенствоваться. Для этого анализа у нас есть целое лето. Кроме того, есть
Пока же я просто радуюсь за всех парней, глядя на их празднования победы. Они — чемпионы, и они этого заслужили! Но все мы должны понимать, что не имеем права жить этой победой слишком долго. Сейчас драфт, а потом — новое время, новый сезон, новая жизнь. Разумеется, речь не идет о больших изменениях, но без корректировок не обойтись.
Я слушаю, что наши хоккеисты сейчас говорят, потому что должен обращать внимание на все. И вижу: при всей понятной радости, которая их захлестывает, они осознают, что это не конец, а только начало. Мы сами в прошлом сезоне показали, что в этой игре и в этой лиге все может перевернуться очень быстро. Как в хорошую сторону, так и в плохую. И если нам удалось первое, то второго нельзя допустить.