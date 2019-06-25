Шведский форвард Карлссон продлил контракт с клубом НХЛ «Вегас» на восемь лет
ТАСС, 25 июня. Шведский нападающий Вильям Карлссон продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас». Об этом сообщает
ТАСС, 25 июня. Шведский нападающий Вильям Карлссон продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас». Об этом сообщает
Новое соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на восемь лет и завершится в сезоне-2026/27. Его средняя зарплата составит $5,9 млн в год.
Карлссон был выбран «Анахаймом» на драфте НХЛ 2011 года под общим 53-м номером. Игроком «Вегаса» швед стал во время драфта расширения в 2017 году. Ранее он также выступал за «Коламбус».
За два сезона в «Вегасе» Карлссон провел 164 игры в регулярных чемпионатах, набрав 134 (67 голов + 67 передач) очка. В