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10:31 (мск), источник: ТАСС

Шведский форвард Карлссон продлил контракт с клубом НХЛ «Вегас» на восемь лет

ТАСС, 25 июня. Шведский нападающий Вильям Карлссон продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Новое соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на восемь лет и завершится в сезоне-2026/27. Его средняя зарплата составит $5,9 млн в год.

Во время загрузки произошла ошибка.

Карлссон был выбран «Анахаймом» на драфте НХЛ 2011 года под общим 53-м номером. Игроком «Вегаса» швед стал во время драфта расширения в 2017 году. Ранее он также выступал за «Коламбус».

За два сезона в «Вегасе» Карлссон провел 164 игры в регулярных чемпионатах, набрав 134 (67 голов + 67 передач) очка. В плей-офф на его счету 27 матчей и 20 (9+11) очков. В составе сборной Швеции форвард становился чемпионом мира в 2017 году.

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