Голкипер Шестеркин рассчитывает сразу начать прогрессировать в НХЛ

Источник: РИА "Новости"

Шестеркин подписал контракт с «Рейнджерс» в мае. На данный момент 23-летний спортсмен находится в летнем лагере клуба.

«Я был счастлив подписать контракт с “Рейнджерс”. Для меня большая честь, что я оказался в таком большом клубе. Довольствоваться малым я не хочу, хочу сразу начать прогрессировать, а там уже на усмотрение тренерского штаба. Конечно, хотелось бы больше играть в НХЛ», — сказал Шестеркин.

Голкипер отметил, что участие в летнем лагере для него является новым вызовом. «Пока на всех насмотреться не успел, пару раз в голову получил, но будем работать. Я приехал только три дня назад, после лагеря поеду на сборы, буду работать и тренироваться», — добавил он.