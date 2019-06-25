Голкипер Шестеркин рассчитывает сразу начать прогрессировать в НХЛ
ТАСС, 25 июня. Бывший вратарь
ТАСС, 25 июня. Бывший вратарь
Шестеркин подписал контракт с «Рейнджерс» в мае. На данный момент 23-летний спортсмен находится в летнем лагере клуба.
«Я был счастлив подписать контракт с “Рейнджерс”. Для меня большая честь, что я оказался в таком большом клубе. Довольствоваться малым я не хочу, хочу сразу начать прогрессировать, а там уже на усмотрение тренерского штаба. Конечно, хотелось бы больше играть в НХЛ», — сказал Шестеркин.
Голкипер отметил, что участие в летнем лагере для него является новым вызовом. «Пока на всех насмотреться не успел, пару раз в голову получил, но будем работать. Я приехал только три дня назад, после лагеря поеду на сборы, буду работать и тренироваться», — добавил он.
Шестеркин является обладателем Кубка Харламова 2014 года в составе МХК «Спартак», со СКА он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), также голкипер является олимпийским чемпионом 2018 года. В сезоне-2018/19 он провел 28 матчей в составе петербургского СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых одержал 24 победы (10 матчей «на ноль»), отражая 95,3% бросков. В