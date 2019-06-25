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11:48 (мск), источник: ТАСС

Голкипер Шестеркин рассчитывает сразу начать прогрессировать в НХЛ

ТАСС, 25 июня. Бывший вратарь санкт-петербургского СКА Игорь Шестеркин хотел бы сразу начать прогрессировать в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Слова хоккеиста приводит пресс-служба команды.

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Источник: РИА "Новости"

Шестеркин подписал контракт с «Рейнджерс» в мае. На данный момент 23-летний спортсмен находится в летнем лагере клуба.

«Я был счастлив подписать контракт с “Рейнджерс”. Для меня большая честь, что я оказался в таком большом клубе. Довольствоваться малым я не хочу, хочу сразу начать прогрессировать, а там уже на усмотрение тренерского штаба. Конечно, хотелось бы больше играть в НХЛ», — сказал Шестеркин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Голкипер отметил, что участие в летнем лагере для него является новым вызовом. «Пока на всех насмотреться не успел, пару раз в голову получил, но будем работать. Я приехал только три дня назад, после лагеря поеду на сборы, буду работать и тренироваться», — добавил он.

Шестеркин является обладателем Кубка Харламова 2014 года в составе МХК «Спартак», со СКА он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), также голкипер является олимпийским чемпионом 2018 года. В сезоне-2018/19 он провел 28 матчей в составе петербургского СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых одержал 24 победы (10 матчей «на ноль»), отражая 95,3% бросков. В плей-офф он провел десять встреч, отражая 90,4% бросков.

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