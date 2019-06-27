Канадская красотка покорила сердце русского хоккеиста. Щербак возвращается на родину с женой
Лорен — спортсменка, модель и самая большая фанатка Никиты Щербака.
Лорен — спортсменка, модель и самая большая фанатка Никиты Щербака.
1 июля у целого ряда российских игроков в НХЛ истекают сроки контрактов, часть из них собирается вернуться на родину. На днях стало известно, что руководство «Лос-Анджелес Кингз» не предложит новые контракты ряду хоккеистов. В их число попал и Никита Щербак. Для 23-летнего нападающего наверняка эта новость не стала сюрпризом. Еще в конце апреля стало известно, что Щербак интересен омскому «Авангарду». В то же самое время невеста Никиты Лорен в своем блоге рассказала о скором переезде в Россию.
В апреле Лорен была невестой, а несколько дней назад стала женой. Свадьба прошла в Канаде, откуда девушка родом. Лорен и Никита познакомились в Монреале, когда россиянин играл за «Канадиенс». После обмена в «Лос-Анджелес» Лорен поехала за любимым в Калифорнию.
Лорен работает моделью, а также активно занимается спортом. У нее даже есть собственная система тренировок. Ее шикарная фигура поразит любого!
Лорен — большая фанатка своего мужа. Она старается не пропускать матчи Никиты и даже готова ради его карьеры переехать в другую страну. В России, к слову, девушка еще никогда не была.
Приятным бонусом при переезде станет и новая зарплата Щербака. По информации Sport24 «Авангард» дал контракт в 3 млн долларов на три года. В АХЛ россиянин получал в десятки раз меньше. Ради этого можно и оставить Канаду на время.