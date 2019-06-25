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17:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Орпик объявил о завершении карьеры в НХЛ

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли американский защитник Брукс Орпик объявил о завершении карьеры в НХЛ.

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Источник: AFP 2019

«Мне очень повезло, что у меня была лучшая работа в мире на протяжении многих лет, но мое тело говорит мне, что пришло время двигаться вперед к чему-то новому. Я рад, что теперь смогу больше времени проводить с семьей и попробовать то, от чего вынужден отказываться профессиональный спортсмен», — приводятся слова 38-летнего хоккеиста на сайте НХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Орпик выступал в НХЛ за «Питтсбург» (в 2002—2014 годах) и «Вашингтон» (2014−2019), в регулярных чемпионатах провел 1035 матчей, набрал 194 очка (18 голов и 176 результативных передач), в 156 играх плей-офф записал себе в актив 26 баллов (4+22).

Американец выиграл Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга» в 2009 году, в составе «Вашингтона» — в 2018-м. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере он завоевал серебро в составе сборной США.

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