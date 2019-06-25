Двукратный обладатель Кубка Стэнли Орпик объявил о завершении карьеры в НХЛ
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли американский защитник Брукс Орпик объявил о завершении карьеры в НХЛ.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли американский защитник Брукс Орпик объявил о завершении карьеры в НХЛ.
«Мне очень повезло, что у меня была лучшая работа в мире на протяжении многих лет, но мое тело говорит мне, что пришло время двигаться вперед к
Орпик выступал в НХЛ за «Питтсбург» (в 2002—2014 годах) и «Вашингтон» (2014−2019), в регулярных чемпионатах провел 1035 матчей, набрал 194 очка (18 голов и 176 результативных передач), в 156 играх
Американец выиграл Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга» в 2009 году, в составе «Вашингтона» — в 2018-м. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере он завоевал серебро в составе сборной США.
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