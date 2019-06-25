Двукратный обладатель Кубка Стэнли Орпик объявил о завершении карьеры в НХЛ

«Мне очень повезло, что у меня была лучшая работа в мире на протяжении многих лет, но мое тело говорит мне, что пришло время двигаться вперед к чему-то новому. Я рад, что теперь смогу больше времени проводить с семьей и попробовать то, от чего вынужден отказываться профессиональный спортсмен», — приводятся слова 38-летнего хоккеиста на сайте НХЛ.