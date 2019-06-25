Сколько миллионов получат Панарин и Бобровский? У 11 русских игроков закончились контракты в НХЛ

Источник: instagram.com/sergeibobrovsky

Накануне открытия трансферного рынка в НХЛ клубы активно продлевают контракты со своими игроками и подписывают новичков. В прошедшем сезоне в лучшей лиге мира выступало 40 российских хоккеистов. 11 из них пока не заключили новые соглашения. Рассказываем, что с ним будет дальше.

Никита Задоров, «Колорадо», ограниченно-свободный агент

Один из самых ярких спикеров российского хоккея на чемпионат мира отправился без действующего контракта, что его ничуть не смущало. Русский крушитель провел хороший сезон и в праве рассчитывать на повышение зарплаты и более длительное соглашение. Никита прибавил в стабильности и стал железным игроком основы «Эвеланш». В последние два сезона Задоров получал по 4,3 млн долларов в год. Проблема в том, что «Колорадо» предстоит подписывать контракты с целым рядом ограниченно-свободных агентов (Рантанен, Ти Комфер, Керфут) у всех запросы приличные, а потолок зарплат вырос всего на 2 млн долларов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BqjLU13AoBe/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BqjLU13AoBe/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BqjLU13AoBe/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Nikita Zadorov (@zadorov_16)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-24T04:27:11+00:00">Nov 23, 2018 at 8:27pm PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Владислав Каменев, «Колорадо», ограниченно-свободный агент

Талантливый форвард из Магнитогорска последние три года пытался закрепиться в основе клубов НХЛ. В «Нэшвилле» совсем юному Каменеву просто не было места, обмен в «Колорадо» должен был многое поменять, но вмешались травмы. Два последних сезона были испорчены из-за серьезных повреждений. 22-летний нападающий в середине декабря повредил руку в матче с «Тампой» и выбыл до конца сезона. На приличный контракт с высокой зарплатой хоккеист рассчитывать не может, однако сдаваться не собирается. «Магнитка» очень хочет видеть в своем составе Владислава, но он намерен пробоваться силы в «Колорадо».

Артемий Панарин, «Коламбус», свободный агент

В «Блю Джекетс» российский нападающий точно не останется, эту информацию уже подтвердили в клубе. Спрос на Панарина на рынке НХЛ большой, поэтому выбор за игроком. В ближайшие дни Артемий встретится с делегациями «Чикаго», «Флориды», «Рейнджерс» и «Айлендерс». Ранее сообщалось об интересе еще ряда клубов. Пока же самый вероятный вариант для Хлебушка — солнечная «Флорида».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BxdBzO4Akcs/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxdBzO4Akcs/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BxdBzO4Akcs/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Артемий Панарин (@artemiypanarin)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-14T18:48:16+00:00">May 14, 2019 at 11:48am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Богдан Киселевич, «Виннипег», свободный агент

Официально о контракте с ЦСКА объявлено не было, однако с большой долей вероятности президент армейцев Игоря Есмантович, говоря о возвращении хоккеиста из НХЛ, имел в виду Богдана Киселевича. Сразу несколько СМИ сообщали о том, что 28-летний защитник по окончании сезона для «Джетс», где ему за несколько месяцев не дали шанса, решил вернуться в Москве. Правда, сейчас кажется, что Киселевич поторопился. Труба был обменен, еще у ряда игроков обороны закончились контракты и продлевать их не будут — в новом сезоне в «Виннипеге» нашлось бы место россиянину, тем более клуб предлагал контракт. Но гарантий в Америке не дают, поэтому Богдан решил не рисковать и выбрал более надежный вариант.

Никита Щербак, «Лос-Анджелес», ограниченно-свободный агент

23-летний нападающий после шести лет за океаном возвращается на родину. «Лос-Анджелес» не собирается предлагать ему новый контракт. Новым клубом Щербака должен стать омский «Авангард». По информации Sport24 «ястребы» дают контракт на три сезона с зарплатой в 60 млн рублей в год. Текущий сезон у Никиты выдался неудачным — ему не предоставили шанса в «Монреале», обменяли в «Кингз». За команду Ковальчука молодой игрок провел всего 7 матчей, а большую часть сезона отыграл в АХЛ. В России Щербак получит шанс перегрузить свою карьеру.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BrJcFJJHs3I/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BrJcFJJHs3I/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BrJcFJJHs3I/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Nikita Scherbak (@nikscherbak)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-09T01:04:44+00:00">Dec 8, 2018 at 5:04pm PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Павел Бучневич, «Рейнджерс», ограниченно-свободный агент

24-летний нападающий не может похвастаться стабильностью, но тем не менее провел хороший сезон. В 64 матчах «регулярки» у Павла 38 (21+17) очков — это четвертый результат в «Рейнджерс». В начале сезона у Бучневича была травма, плюс тренер несколько раз оставлял игрока в запасе, однако к концовке он разыгрался и начал показывать солидный хоккей. Несколько дней назад появилась информация, что Павла вместе с Владиславом Наместниковым, у которого еще год действует контракт, могут обменять. Клуб из Нью-Йорка рассчитывает подписать Панарина, а ради этого надо нужно пойти на «чистку».

Иван Проворов, «Филадельфия», ограниченно-свободный агент

Из-за контрактных дел Иван пропустил чемпионат мира, отказавшись ехать в Братиславу без нового соглашения. Один из ведущих защитников «Флайерз» провел сезон неважно, впрочем, как и вся команда. Однако ходят слухи, что представители Проворова требуют у клуба контракт на 8 млн долларов в год. Это огромные деньги, на которые пока россиянин не играет. Вполне возможно, что с новым соглашениям игрока не будет ясности вплоть до начала сезона.

Иван Барбашев, «Сент-Луис», ограниченно-свободный агент

Обладатель Кубка Стэнли признавался, что пока не думает о новом контракте — сейчас клуб общается с агентом игрока. «Сент-Луис» сделал Ивану квалификационное предложение, а Дуг Армстронг заявил, что хочет сохранить хоккеиста. Барбашев в нынешнем сезоне, особенно в плей-офф, стал незаменимым игроком четвертого звена, а его прогресс виден невооруженным глазом. Россиянин был лидером Кубка Стэнли по силовым приемам (87), а в финале часто выходил против первого звена «Бостона».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ByrJeAEjeP9/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ByrJeAEjeP9/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/ByrJeAEjeP9/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Ivan Barbashev (@barbs2222)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-14T02:56:02+00:00">Jun 13, 2019 at 7:56pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Николай Голдобин, «Ванкувер», ограниченно-свободный агент

В прошедшем сезоне 23-летний форвард в составе «Ванкувера» в 63-х матчах регулярного чемпионата набрал 27 (7+20) очков. Пока контракт с «Кэнакс» не подписан, однако агент Николая Сергей Исаков сообщил, что его клиент не рассматривает вариант возвращения в Россию. Тем не менее гарантий, что Голдобин останется в Канаде тоже нет — нападающего могут обменять.

Сергей Бобровский, «Коламбус», свободный агент

Наравне с Панариным Сергей — главный герой рынка свободных агентов. Как писал аналитик TSN Боб Маккензи, вратарь вместе с Панариным должен был в понедельник встретиться с представителями «Флориды, которая хотела бы подписать обоих. Маккензи уверен, что голкипер в данный момент для команды важнее, поэтому Боб будет в приоритете. Сергей будет претендовать на длительный контракт с зарплатой в районе 10 млн долларов в год. Во вторник хоккеист выставил фотографию билета на самолет Майами — Нью-Йорк. Вполне возможно «Айлендерс» тоже всерьез претендует на Сергея.

Семен Варламов, «Колорадо», свободный агент