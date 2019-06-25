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19:08 (мск), источник: Sport24

Сколько миллионов получат Панарин и Бобровский? У 11 русских игроков закончились контракты в НХЛ

Спойлер: на двоих порядка 140 млн долларов!

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Источник: instagram.com/sergeibobrovsky

Накануне открытия трансферного рынка в НХЛ клубы активно продлевают контракты со своими игроками и подписывают новичков. В прошедшем сезоне в лучшей лиге мира выступало 40 российских хоккеистов. 11 из них пока не заключили новые соглашения. Рассказываем, что с ним будет дальше.

Никита Задоров, «Колорадо», ограниченно-свободный агент

Один из самых ярких спикеров российского хоккея на чемпионат мира отправился без действующего контракта, что его ничуть не смущало. Русский крушитель провел хороший сезон и в праве рассчитывать на повышение зарплаты и более длительное соглашение. Никита прибавил в стабильности и стал железным игроком основы «Эвеланш». В последние два сезона Задоров получал по 4,3 млн долларов в год. Проблема в том, что «Колорадо» предстоит подписывать контракты с целым рядом ограниченно-свободных агентов (Рантанен, Ти Комфер, Керфут) у всех запросы приличные, а потолок зарплат вырос всего на 2 млн долларов.

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Владислав Каменев, «Колорадо», ограниченно-свободный агент

Талантливый форвард из Магнитогорска последние три года пытался закрепиться в основе клубов НХЛ. В «Нэшвилле» совсем юному Каменеву просто не было места, обмен в «Колорадо» должен был многое поменять, но вмешались травмы. Два последних сезона были испорчены из-за серьезных повреждений. 22-летний нападающий в середине декабря повредил руку в матче с «Тампой» и выбыл до конца сезона. На приличный контракт с высокой зарплатой хоккеист рассчитывать не может, однако сдаваться не собирается. «Магнитка» очень хочет видеть в своем составе Владислава, но он намерен пробоваться силы в «Колорадо».

Артемий Панарин, «Коламбус», свободный агент

В «Блю Джекетс» российский нападающий точно не останется, эту информацию уже подтвердили в клубе. Спрос на Панарина на рынке НХЛ большой, поэтому выбор за игроком. В ближайшие дни Артемий встретится с делегациями «Чикаго», «Флориды», «Рейнджерс» и «Айлендерс». Ранее сообщалось об интересе еще ряда клубов. Пока же самый вероятный вариант для Хлебушка — солнечная «Флорида».

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Богдан Киселевич, «Виннипег», свободный агент

Официально о контракте с ЦСКА объявлено не было, однако с большой долей вероятности президент армейцев Игоря Есмантович, говоря о возвращении хоккеиста из НХЛ, имел в виду Богдана Киселевича. Сразу несколько СМИ сообщали о том, что 28-летний защитник по окончании сезона для «Джетс», где ему за несколько месяцев не дали шанса, решил вернуться в Москве. Правда, сейчас кажется, что Киселевич поторопился. Труба был обменен, еще у ряда игроков обороны закончились контракты и продлевать их не будут — в новом сезоне в «Виннипеге» нашлось бы место россиянину, тем более клуб предлагал контракт. Но гарантий в Америке не дают, поэтому Богдан решил не рисковать и выбрал более надежный вариант.

Никита Щербак, «Лос-Анджелес», ограниченно-свободный агент

23-летний нападающий после шести лет за океаном возвращается на родину. «Лос-Анджелес» не собирается предлагать ему новый контракт. Новым клубом Щербака должен стать омский «Авангард». По информации Sport24 «ястребы» дают контракт на три сезона с зарплатой в 60 млн рублей в год. Текущий сезон у Никиты выдался неудачным — ему не предоставили шанса в «Монреале», обменяли в «Кингз». За команду Ковальчука молодой игрок провел всего 7 матчей, а большую часть сезона отыграл в АХЛ. В России Щербак получит шанс перегрузить свою карьеру.

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Павел Бучневич, «Рейнджерс», ограниченно-свободный агент

24-летний нападающий не может похвастаться стабильностью, но тем не менее провел хороший сезон. В 64 матчах «регулярки» у Павла 38 (21+17) очков — это четвертый результат в «Рейнджерс». В начале сезона у Бучневича была травма, плюс тренер несколько раз оставлял игрока в запасе, однако к концовке он разыгрался и начал показывать солидный хоккей. Несколько дней назад появилась информация, что Павла вместе с Владиславом Наместниковым, у которого еще год действует контракт, могут обменять. Клуб из Нью-Йорка рассчитывает подписать Панарина, а ради этого надо нужно пойти на «чистку».

Иван Проворов, «Филадельфия», ограниченно-свободный агент

Из-за контрактных дел Иван пропустил чемпионат мира, отказавшись ехать в Братиславу без нового соглашения. Один из ведущих защитников «Флайерз» провел сезон неважно, впрочем, как и вся команда. Однако ходят слухи, что представители Проворова требуют у клуба контракт на 8 млн долларов в год. Это огромные деньги, на которые пока россиянин не играет. Вполне возможно, что с новым соглашениям игрока не будет ясности вплоть до начала сезона.

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Иван Барбашев, «Сент-Луис», ограниченно-свободный агент

Обладатель Кубка Стэнли признавался, что пока не думает о новом контракте — сейчас клуб общается с агентом игрока. «Сент-Луис» сделал Ивану квалификационное предложение, а Дуг Армстронг заявил, что хочет сохранить хоккеиста. Барбашев в нынешнем сезоне, особенно в плей-офф, стал незаменимым игроком четвертого звена, а его прогресс виден невооруженным глазом. Россиянин был лидером Кубка Стэнли по силовым приемам (87), а в финале часто выходил против первого звена «Бостона».

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Николай Голдобин, «Ванкувер», ограниченно-свободный агент

В прошедшем сезоне 23-летний форвард в составе «Ванкувера» в 63-х матчах регулярного чемпионата набрал 27 (7+20) очков. Пока контракт с «Кэнакс» не подписан, однако агент Николая Сергей Исаков сообщил, что его клиент не рассматривает вариант возвращения в Россию. Тем не менее гарантий, что Голдобин останется в Канаде тоже нет — нападающего могут обменять.

Сергей Бобровский, «Коламбус», свободный агент

Наравне с Панариным Сергей — главный герой рынка свободных агентов. Как писал аналитик TSN Боб Маккензи, вратарь вместе с Панариным должен был в понедельник встретиться с представителями «Флориды, которая хотела бы подписать обоих. Маккензи уверен, что голкипер в данный момент для команды важнее, поэтому Боб будет в приоритете. Сергей будет претендовать на длительный контракт с зарплатой в районе 10 млн долларов в год. Во вторник хоккеист выставил фотографию билета на самолет Майами — Нью-Йорк. Вполне возможно «Айлендерс» тоже всерьез претендует на Сергея.

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Семен Варламов, «Колорадо», свободный агент

Когда российский вратарь проиграл конкуренцию Филиппу Грубауэру, стало понятно, что в «Колорадо» он не останется. 1 июля Варламов должен выйти на рынок свободных агентов и найти себе новый клуб, отец игрока говорил, что несколько команд проявляют интерес к его сыну. Инсайдеры отправляют Семена в «Эдмонтон» на подмогу Коскинену. Однако пока эту информацию не подтверждают. Но очевидно, что Варламов — второй вратарь после Бобровского на рынке свободных агентов.

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