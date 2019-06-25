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20:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сент-Луис» начнет сезон НХЛ-2019/20 игрой с «Вашингтоном» 2 октября

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Сезон НХЛ-2019/20 стартует 2 октября, об этом сообщается на официальном сайте лиги.

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Источник: AP 2019

В этот день действующий обладатель Кубка Стэнли «Сент-Луис» на своем льду сыграет с «Вашингтоном», «Торонто» примет «Оттаву», «Эдмонтон» — «Ванкувер», «Вегас» — «Сан-Хосе».

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В регулярном сезоне состоятся вынесенные матчи в Европе. «Чикаго» и «Филадельфия» 4 октября сыграют между собой в Праге, «Баффало» и «Тампа Бэй» — в Стокгольме 8 и 9 ноября.

По ходу чемпионата состоится несколько матчей на открытом воздухе: 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег», 1 января — «Даллас» и «Нэшвилл», 15 февраля — «Колорадо» и «Лос-Анджелес».

Рождественская пауза в чемпионате продлится с 24 по 26 декабря, перерыв на «звездный» уик-энд намечен на 23—26 января.

Завершится регулярный сезон 4 апреля.

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