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08:10 (мск), источник: ТАСС

Зубов: Новость о введении в Зал хоккейной славы стала шоком

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов был шокирован новостью о своем введении в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

О введении 48-летнего Зубова в Зал хоккейной славы было объявлено во вторник.

«Момент особенный, в моей игровой практике было много таких — победы, кубки, медали. Каждый из них чувствуешь индивидуально, но сегодня совершенно другое, иначе все осмысливаешь», — отметил Зубов.

«Был немножко шокирован, но сейчас уже все прошло, все нормально. Позвонил Джон Дэвидсон (член приемной комиссии), они были на телефоне вместе с Лэнни Макдональдом (глава Зала хоккейной славы) и шокировали меня. Я собирался с одним из этих ребят выпить чашку кофе, сходить на ланч. Вчера ему позвонил, оставил сообщение и ждал звонка, а он сегодня позвонил вот с такой новостью, подловили меня», — рассказал собеседник агентства.

Зубов назвал введение в Зал хоккейной славы большой честью для себя, своей семьи и страны. «Когда смотрю назад, ощущаю, что не просто так отдал свою молодость спорту, который сильно люблю, и оказался в правильном месте в правильное время. Конечно, повезло, что появился шанс, я им воспользовался. Надеюсь, что больше наших ребят попадут в Зал славы, Сергей Гончар (обладатель Кубка Стэнли) стоит в первых рядах», — заключил Зубов.

Членами Зала хоккейной славы в Торонто среди отечественных игроков являются Владислав Третьяк, Валерий Харламов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров и Александр Якушев. Среди тренеров в Зал хоккейной славы в Торонто был включен Анатолий Тарасов.

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