Особенный момент. Зубов стал девятым российским игроком, введенным в Зал хоккейной славы

Источник: AFP 2019

Также в 2019 году в Зал хоккейной славы вошли генеральный менеджер «Питтсбурга» и бывший генеральный менеджер «Каролины» Джим Рутерфорд, приводивший обе команды к победе в Кубке Стэнли; тренер Джерри Йорк, работающий в колледже Бостона и являющийся самым успешным действующим наставником в Национальной ассоциации студенческого спорта; трехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Ги Карбонно; серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира в составе сборной Чехословакии Вацлав Недоманский и четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной Канады Хейли Уикенхайзер.

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Зал хоккейной славы в Торонто был основан в 1943 году. В нем представлены экспонаты, посвященные игрокам, командам и рекордам Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также памятные вещи и трофеи НХЛ, в числе которых находится и Кубок Стэнли. Ежегодно в Зал хоккейной славы вводятся новые участники — тренеры, игроки, генеральные менеджеры, владельцы, судьи, комментаторы. С 2010 года хоккеистки рассматриваются отдельно от мужчин, каждый год вводят не более двух женщин.

Кандидаты определяются приемной комиссией из 18 человек, каждый ее член может предлагать по одному имени в категории. Затем проходят тайные голосования — тот, кто набрал более 75% голосов, становится новым членом Зала хоккейной славы. Каждый год можно ввести максимум четырех игроков, две значимые личности и одного судью. Комитет состоит из членов Зала хоккейной славы, персонала и представителей СМИ.

Одним из таких людей является двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала славы Игорь Ларионов. «Это большой успех нашего хоккея. Выдающийся защитник, который провел потрясающую карьеру в Северной Америке и заслуженно попал в Зал славы. Он контролировал игру в обороне, имел огромный талант в плане понимания игры, делал ее более комфортной для нападающих», — отметил в беседе с ТАСС Ларионов.

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Достижения Зубова

Зубов является воспитанником ЦСКА, в составе которого стал чемпионом СССР уже в дебютном сезоне (1988/89). «Сергей с детских лет был заметен на площадке, несмотря на то, что являлся защитником. Я играл с ним на всех уровнях, он очень хорошо разыгрывал комбинации. Включение в Зал славы — большая честь, которую Сергей заслужил», — рассказал ТАСС Павел Буре.

В 1992 году Зубов стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс», который выбрал его под общим 85-м номером на драфте 1990 года, и дебютировал в НХЛ. В сезоне-1993/94 он вошел в тройку самых результативных защитников лиги, набрав в 78 матчах 89 (12 шайб + 77 передач) очков. В 1994 Зубов вошел в число первых россиян, завоевавших Кубок Стэнли, вместе с Александром Карповцевым, Алексеем Ковалевым и Сергеем Немчиновым. Пять лет спустя, уже выступая за «Даллас», хоккеист вновь стал обладателем престижного трофея.

Всего в НХЛ защитник провел 16 лет («Даллас» — 12 сезонов, «Рейнджерс» — 3, «Питтсбург» — 1), сыграв в регулярных чемпионатах 1068 матчей и набрав 771 (152+619) очко, в плей-офф на его счету 164 игры и 117 (24+93) очков. Зубов четырежды участвовал в Матчах всех звезд НХЛ (1998−2000, 2008), в 2006 году его включили во вторую символическую сборную по итогам сезона.

Он занимает 12-е место в списке самых результативных российских игроков в регулярных чемпионатах НХЛ, второе — среди защитников, уступая Сергею Гончару (881 очко). В год 20-летия клуба «Даллас» Зубов был избран болельщиками в символическую сборную команды всех времен в качестве игрока первой пары обороны.

«Когда смотрю назад, ощущаю, что не просто так отдал свою молодость спорту, который сильно люблю, и оказался в правильном месте в правильное время. Конечно, повезло, что появился шанс, я им воспользовался», — отметил Зубов в беседе с ТАСС.

В 2009 году защитник завершил карьеру в НХЛ и вернулся в Россию, где до 2011 года выступал за петербургский СКА. Он провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 57 матчей и набрал 43 (10+33) очка.

В составе Объединенной команды СНГ Зубов выиграл золото Олимпийских игр 1992 года. За сборную России он играл на Кубке мира 1996 года, с тех пор защитник больше не выступал за национальную команду. На молодежных чемпионатах Зубов завоевал золото (1989) и серебро (1990) в составе сборной СССР.

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Честь для семьи и страны

Ранее из российских игроков в Зал хоккейной славы были включены Павел Буре, Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Владислав Третьяк, Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов и Александр Якушев. Единственным тренером, который был удостоен такого признания, стал Анатолий Тарасов. «Попадание в Зал хоккейной славы — большая честь для меня, моей семьи и страны», — сказал именитый защитник.

В июле 2011 года Зубов начал тренерскую карьеру, став помощником главного тренера в СКА, по ходу сезона-2015/16 он возглавил команду, а в июне 2016 года клуб сообщил, что контракт с ним не будет продлен. В марте 2017 года специалист стал наставником «Сочи», под его руководством команда два года подряд выходила в плей-офф, в прошедшем сезоне впервые одержав две победы в розыгрыше Кубке Гагарина (в серии с ярославским «Локомотивом», 2−4). В марте «Сочи» заключил новое соглашение с тренером на один год с возможностью продления. Во время межсезонья Зубов проводит отпуск с семьей в США.

Новоиспеченный член Зала славы отметил, что был шокирован новостью. «Позвонил Джон Дэвидсон (член приемной комиссии), они были на телефоне вместе с Лэнни Макдональдом (глава Зала хоккейной славы) и шокировали меня. Я собирался с одним из этих ребят выпить чашку кофе, сходить на ланч. Вчера ему позвонил, оставил сообщение и ждал звонка, а он сегодня набрал вот с такой новостью, подловили они меня», — сказал Зубов.

В число главных претендентов на введение в Зал хоккейной славы в 2019 году входили двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов, а также обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Александр Могильный.

«Надеюсь, что больше наших достойных ребят попадут в Зал славы. Конечно же, Сергей Гончар (обладатель Кубка Стэнли) находится в первых рядах», — отметил Зубов.