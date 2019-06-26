Самый крутой российский защитник в истории. Зубов — в канадском Зале хоккейной славы!

Сергей Зубов стал только вторым российским или советским защитником, которого включили в Зал хоккейной славы. Первым был Вячеслав Фетисов. Теперь пришло время Зубова. Его попадание случилось с седьмой «попытки». В 2013 года, через три года после завершения карьеры игрока, он получил право на включение. Для того, чтобы номинант получил право быть введенным в Зал славы, ему надо собрать 75 процентов голосов 18 выборщиков. Через семь лет российский защитник был удостоен такой чести.

Сергей провел в НХЛ 16 лет, дважды выигрывал Кубок Стэнли — в 1994 году с «Рейнджерс» и в 1999 году с «Далласом». Также он завоевал олимпийское золото в составе Объединенной команды бывших советских спортсменов на Олимпиаде-1992 в Альбервилле. Зубов провел в НХЛ 1068 матчей, в которых набрал 771 (152+619) очко. Также на его счету 117 (24+93) очков в 164 матчах плей-офф. Он считается одним из сильнейших защитников в истории советского и российского хоккея. Поразительно, но Сергей так и не взял «Норрис Трофи» за свою карьеру — в те времена слишком уж высока была конкуренция среди защитников.

На протяжении всей карьеры Зубов оставался загадочной фигурой в российском спорте. Он конфликтовал с ФХР, участвовал в странных историях с бандитами и всегда вел затворнический образ жизни.

Но на льду Сергей умел все, абсолютно все. Прекрасно читал поляну, ловко умел прервать чужой пас, выбрать позицию, а что он творил с клюшкой… По средней результативности и количеству набранных очков Зубов входит в число двадцати лучших защитников в истории НХЛ. Более атакующего защитника российская школа еще не воспитала. В первом полноценном сезоне в Америке он выиграл Кубок Стэнли и набрал 89 очков в «регулярке». В финале играл с раздробленой ключицей.

По-настоящему раскрылся Зубов при Кене Хичкоке — самом консервативном тренере лучшей лиги мира. Поразительный факт о великом защитнике — он курит с 14 лет (!). В 1996 году в плей-офф матч «Питтсбург» — «Вашингтон» затянулся, и Сергей в итоге отыграл 82 минуты.

— Ничего со мной тогда не было — я вышел со льда и пошел покурил. Сразу две сигареты выкурил. Очень хотелось курить, — вспоминал тот матч хоккеист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Он закончил в 40 лет, и то только потому что с больным бедром уже невозможно было продолжать интенсивные тренировки. Сразу перешел на тренерскую работу: сначала был помощником в СКА, затем главным, а последние несколько лет трудится в «Сочи». Сейчас Зубову 48 лет, а он до сих пор может показывать мастер-класс защитникам КХЛ. Как-то он признавался, что перед началом сборов был в лучшей форме, чем его игроки.

— Знаете, этот (звонок из Зала славы) был одним из тех моментов, которые стоят в жизни особняком. Можно вспоминать и победу на Олимпиаде, и Кубки Стэнли, но сегодняшний день — особенный даже на их фоне. Когда услышал, по какому поводу Джей-Ди с Лэнни Макдоналдом мне звонят, то потерял дар речи, — признался Зубов (Официальный сайт НХЛ).

18 ноября 2019 года Зубов официально будет принят в Зал хоккейной славы. Торжественная церемония пройдет в Торонто, и Сергею Александровичу придется пропустить несколько матчей своей команды «Сочи». Но повод тут весомый.