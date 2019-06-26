Чибисов заявил, что не прописывал в контракте с «Виннипегом» опцию возвращения в КХЛ

— После этого сезона случился массовый отъезд хоккеистов в НХЛ. КХЛ стала менее привлекательной?

— Я не знаю, почему уезжают другие. Но когда мне поступило предложение, просто захотелось посмотреть, как это — сыграть в лучшей хоккейной лиге мира. Хочу понять этот уровень, знать, к чему стремиться. Буду стараться найти свои максимальные возможности. Хочется своими глазами увидеть эти сумасшедшие аншлаги на аренах. А в Россию никогда не поздно вернуться. Все родные все равно здесь — всегда ждут.

— Но кто-то едет за океан с мыслью, что после возвращения из НХЛ здесь им уже будут платить совсем другие деньги.

— Если бы я думал об этом — сразу начал бы мутить махинации типа: «Мной интересуются в НХЛ, поэтому я хочу больше денег». Никогда этим не занимался, повторюсь — у меня чисто спортивный интерес.

— Есть ли у вас возможность вернуться в КХЛ, если надолго задержитесь в фарм-клубе?

— Мы такую опцию не прописывали. Для чего мне это? Я считаю, что люди, которым нужна такая страховка, изначально не уверены в себе и в своих силах. Зачем тогда вообще ехать за океан? Для меня главное — доказать самому себе, что я чего-то стою.

Считаю, что пункт о возвращении в КХЛ прописывают только те, кто чего-то боится. Я должен хотя бы попытаться. Возможно, это мой единственный шанс. Лично меня такой контракт только бы тормозил: всегда знаешь о том, что у тебя есть шаг назад. Если вдруг что-то пойдет не так — можно сбежать. Так что опция прерывания контракта — для слабаков. Я уверен в себе на все сто процентов.