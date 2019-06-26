Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Луонго объявил о завершении карьеры

Источник: AP 2019

«Это одно из самых трудных решений, с которым я столкнулся в своей жизни, и мне потребовалось много времени, чтобы принять его. Прислушавшись к своему телу, я сделал это, мне кажется, что сейчас самое лучшее время покинуть игру», — приводит пресс-служба НХЛ текст открытого письма 40-летнего голкипера.

Луонго был выбран на драфте 1997 года под четвертым номером командой «Нью-Йорк Айлендерс». В 2000 году он стал игроком «Флориды», за которую выступал до 2006 года, после чего перешел в «Ванкувер». В 2014 году Луонго вернулся во «Флориду». Как ранее сообщал журналист Крис Джонстон, российский голкипер Сергей Бобровский провел переговоры с «Флоридой» и, вероятнее всего, подпишет контракт с командой 1 июля.

Луонго в составе канадской сборной дважды становился победителем Олимпийских игр (2010, 2014), также на его счету две золотых (2003, 2004) и одна серебряная медаль (2005) чемпионатов мира. Луонго четыре раза становился участником Матча всех звезд НХЛ (2004, 2007, 2008, 2009), в 2007 году он стал обладателем награды имени Марка Мессье, которая вручается за лидерские качества, а в 2011 получил «Уильям М. Дженнингс Трофи» — приз, вручаемый голкиперу (голкиперам), сыгравшему в регулярном чемпионате НХЛ не менее 25 матчей за команду, пропустившую наименьшее количество шайб.