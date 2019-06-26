Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз2
Бостон Брюинз7
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз1
Бостон Брюинз5
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз1
Сент-Луис Блюз4
Все события
Фоторепортажи
19Главные звёзды Кубка Америки
18Самая горячая болельщица Парагвая вернулась в футбол
22:21 (мск), источник: ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Луонго объявил о завершении карьеры

ТАСС, 26 июня. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида» канадец Роберто Луонго объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Наверх
Источник: AP 2019

«Это одно из самых трудных решений, с которым я столкнулся в своей жизни, и мне потребовалось много времени, чтобы принять его. Прислушавшись к своему телу, я сделал это, мне кажется, что сейчас самое лучшее время покинуть игру», — приводит пресс-служба НХЛ текст открытого письма 40-летнего голкипера.

Луонго был выбран на драфте 1997 года под четвертым номером командой «Нью-Йорк Айлендерс». В 2000 году он стал игроком «Флориды», за которую выступал до 2006 года, после чего перешел в «Ванкувер». В 2014 году Луонго вернулся во «Флориду». Как ранее сообщал журналист Крис Джонстон, российский голкипер Сергей Бобровский провел переговоры с «Флоридой» и, вероятнее всего, подпишет контракт с командой 1 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Луонго в составе канадской сборной дважды становился победителем Олимпийских игр (2010, 2014), также на его счету две золотых (2003, 2004) и одна серебряная медаль (2005) чемпионатов мира. Луонго четыре раза становился участником Матча всех звезд НХЛ (2004, 2007, 2008, 2009), в 2007 году он стал обладателем награды имени Марка Мессье, которая вручается за лидерские качества, а в 2011 получил «Уильям М. Дженнингс Трофи» — приз, вручаемый голкиперу (голкиперам), сыгравшему в регулярном чемпионате НХЛ не менее 25 матчей за команду, пропустившую наименьшее количество шайб.

Луонго за карьеру провел 1044 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых одержал 489 побед (третий результат в истории лиги) и 77 раз смог не пропустить ни одной шайбы, отражая в среднем 91,9% бросков. В плей-офф на его счету 70 игр, 34 победы и 5 матчей «на ноль».

Канада
НовостиМатчиСоставСтатистика
Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями
Российский легкоатлет в падении опередил соперника на финише (видео)
«Спартак» проиграл «Ростову» и потерял Айртона
Гвардиола высказался о возможном переходе Неймара в «Барселону»
Россияне завоевали десять медалей в пятый день Европейских игр
Орлов прокомментировал идею Гинера о зарубежных клубах в РПЛ
Футболист ЦСКА продолжит карьеру в итальянском клубе
Команда из ФНЛ разгромила старейший клуб мира со счетом 7:0
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь