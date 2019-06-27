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10:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Генеральный менеджер «Рейнджерс» оценил Шестеркина

Генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон оценил игру российскиго вратаря Игоря Шестеркина​ в лагере развития клуба.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, голкиперу нужно адаптироваться.

— Шестеркин приехал в Северную Америку, потому что хочет показать себя с наилучшей стороны. — цитирует Гортона официальный сайт клуба. — Не собираюсь кому-то мешать и говорить, мол, у тебя нет никаких шансов. У Игоря были хорошие результаты в КХЛ, он был одним из лучших. Поэтому говорить таким ребятам, что у них нет шансов, просто невозможно.

Посмотрим, как он покажет себя в тренировочном лагере. Шестеркин — новичок и ему нужно время для адаптации к новым условиям. Ощущение, что «Рейнджерс» давно приобрел Шестеркина. Мы очень рады, что он здесь.

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