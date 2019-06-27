Генеральный менеджер «Рейнджерс» оценил Шестеркина

— Шестеркин приехал в Северную Америку, потому что хочет показать себя с наилучшей стороны. — цитирует Гортона официальный сайт клуба. — Не собираюсь кому-то мешать и говорить, мол, у тебя нет никаких шансов. У Игоря были хорошие результаты в КХЛ, он был одним из лучших. Поэтому говорить таким ребятам, что у них нет шансов, просто невозможно.