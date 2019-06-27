Генеральный менеджер «Рейнджерс» оценил Шестеркина
Генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон оценил игру российскиго вратаря Игоря Шестеркина в лагере развития клуба.
Генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон оценил игру российскиго вратаря Игоря Шестеркина в лагере развития клуба.
По его словам, голкиперу нужно адаптироваться.
— Шестеркин приехал в Северную Америку, потому что хочет показать себя с наилучшей стороны. — цитирует Гортона официальный сайт клуба. — Не собираюсь
Посмотрим, как он покажет себя в тренировочном лагере. Шестеркин — новичок и ему нужно время для адаптации к новым условиям. Ощущение, что «Рейнджерс» давно приобрел Шестеркина. Мы очень рады, что он здесь.