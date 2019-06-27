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27 июня, источник: Прессбол

Оксентюк, Демченко, Соловьев и Пинчук выбраны на импорт-драфте CHL

За океаном состоялся 28-й импорт-драфт CHL, на котором были выбраны четыре белоруса.

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Под 5-м номером задрафтован Евгений Оксентюк (2001). Лучший бомбардир юниорской (U-18) сборной на последнем чемпионате мира среди сверстников приглянулся «Флинт Файрбердс» (OHL) и стал одноклубником своего друга Владислава Колячонка.

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Под 45-м номером «Бе-Комо Драккар» (QMJHL) задрафтовал нападающего Валентина Демченко (2002), который также неплохо зарекомендовал себя в сезоне-2018/19, будучи при этом младше большинства партнеров по базовому клубу сборной U-18.

Под 53-м номером «Сагино Спирит» (OHL) выбрал защитника Илью Соловьева (2000). Могилевчанин уже успел дебютировать на топ-уровне в составе национальной сборной Беларуси. Он был самым юным игроком в обойме Андрея Сидоренко на взрослом чемпионате мира-2019 в дивизионе 1А в Нур-Султане, где команда одержала три победы в пяти матчах и завоевала путевку в элиту.

63-й номер драфта CHL — у центрфорварда Виталия Пинчука (2002), которого выбрал «Кингстон Фротенакс» (OHL). Выходец из Жлобина заработал 3 (2+1) очка в пяти матчах ЮЧМ и вошел в тройку лучших игроков сборной U-18 на турнире наряду с Оксентюком и Колячонком.

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