Оксентюк, Демченко, Соловьев и Пинчук выбраны на импорт-драфте CHL
За океаном состоялся 28-й
За океаном состоялся 28-й
Под 5-м номером задрафтован Евгений Оксентюк (2001). Лучший бомбардир юниорской (U-18) сборной на последнем чемпионате мира среди сверстников приглянулся «Флинт Файрбердс» (OHL) и стал одноклубником своего друга Владислава Колячонка.
Под 45-м номером «Бе-Комо Драккар» (QMJHL) задрафтовал нападающего Валентина Демченко (2002), который также неплохо зарекомендовал себя в сезоне-2018/19, будучи при этом младше большинства партнеров по базовому клубу сборной U-18.
Под 53-м номером «Сагино Спирит» (OHL) выбрал защитника Илью Соловьева (2000). Могилевчанин уже успел дебютировать на
63-й номер драфта CHL — у центрфорварда Виталия Пинчука (2002), которого выбрал «Кингстон Фротенакс» (OHL). Выходец из Жлобина заработал 3 (2+1) очка в пяти матчах ЮЧМ и вошел в тройку лучших игроков сборной U-18 на турнире наряду с Оксентюком и Колячонком.