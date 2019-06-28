Российский хоккеист повторил трюк Кучерова и забросил шайбу без броска
Российский хоккеист Михаил Шалагин, находящийся в лагере развития клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг», забросил шайбу без броска. Видео опубликовано в
Российский хоккеист Михаил Шалагин, находящийся в лагере развития клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг», забросил шайбу без броска. Видео опубликовано в
Шалагин исполнял буллит на тренировке, обманным движением дезориентировал вратаря, который не заметил, как шайба закатилась в ворота. «Выглядит похоже», — написала