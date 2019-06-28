«Какие идиоты». Ошибка дизайнера может сорвать переход Панарина в «Рейнджерс»?

Сутки назад казалось почти очевидным, что без пяти минут неограниченно свободные агенты Артемий Панарин и Сергей Бобровский собираются провести переговоры с «Нью-Йорк Айлендерс». Боб выложил в инстаграм фото авиабилета по маршруту
Какого же было удивление болельщиков и журналистов, когда вечером четверга по московскому времени стало известно, что Панарин прибыл на «Мэдисон-сквер-гарден» для переговоров с другим
Выглядел такой ход очень круто, если бы не один нюанс. Дизайнер, готовивший картинку, грубо ошибся. Он присоединил лицо праворукого российского форварда к телу леворукого хоккеиста. Североамериканские болельщики заметили неточность и в комментариях к фото как следует прошлись по клубу из «Нью-Йорка».
«У Панарина нет причин, что даже рассматривать вопрос о подписании контракта с “Рейнджерс”, если в клубе не знают, что он правша».
«Какие идиоты. Он праворукий».
«Мэдисон-сквер-гарден» — это единственное место, где умирают ваши надежды и мечты.
«Рейнджеры» ужасны.
«Панарин — амбидекстр?». (амбидекстрия — врождённое или выработанное в тренировке равное развитие функций обеих рук — прим. Sport24).
«Речь идет о контракт на 80 миллионов долларов, но они не могут подготовить нормальную картинку в фотошопе? Они ошибаются и делают его левшой? Это все равно, что пытаться купить пакет акций крупной компании у ее основателя, не зная, что эта компания производит! Пожалуйста, скажите мне, что это фейк».
Пока в
«Конечно, сейчас все выглядит так, как будто “Айлендерс” стали реальным претендентом на Панарина, но я все же думаю, что все закончится подписанием контракта с “Пантерз”. Дело не только в желании и играть с Бобровским, речь, прежде всего, о тренере Джоэле Кенневиле, который работал с Артемием в “Чикаго”. Это будет важным моментом».