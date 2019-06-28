«Какие идиоты». Ошибка дизайнера может сорвать переход Панарина в «Рейнджерс»?

Источник: AP 2019

Сутки назад казалось почти очевидным, что без пяти минут неограниченно свободные агенты Артемий Панарин и Сергей Бобровский собираются провести переговоры с «Нью-Йорк Айлендерс». Боб выложил в инстаграм фото авиабилета по маршруту Майами-Нью-Йорк, Хлебушек опубликовал пару видео из Большого яблока, а интерес «Островитян» к русским звездам, вроде бы, подкреплялся мощной доказательной базой. Прежде всего, речь идет о трансферной политики босса «Айлендерс» Лу Ламорелло этим летом — новые контракты с вратарем Робином Ленером и капитаном Андерсом Ли до сих пор не написано, многие считают это прямым намеком на желание подписать Сергея и Артемия.

Какого же было удивление болельщиков и журналистов, когда вечером четверга по московскому времени стало известно, что Панарин прибыл на «Мэдисон-сквер-гарден» для переговоров с другим нью-йоркским клубом — «Рейнджерс». Об этом стало известно после опубликованной в Твиттере фотографии видеокуба арены, на котором «Рейнджеры» разместили фото Артемия в форме «синерубашечников» и подпись «Добро пожаловать, Панарин!».

Выглядел такой ход очень круто, если бы не один нюанс. Дизайнер, готовивший картинку, грубо ошибся. Он присоединил лицо праворукого российского форварда к телу леворукого хоккеиста. Североамериканские болельщики заметили неточность и в комментариях к фото как следует прошлись по клубу из «Нью-Йорка».

«У Панарина нет причин, что даже рассматривать вопрос о подписании контракта с “Рейнджерс”, если в клубе не знают, что он правша».

«Какие идиоты. Он праворукий».

«Мэдисон-сквер-гарден» — это единственное место, где умирают ваши надежды и мечты.

«Рейнджеры» ужасны.

«Панарин — амбидекстр?». (амбидекстрия — врождённое или выработанное в тренировке равное развитие функций обеих рук — прим. Sport24).

«Речь идет о контракт на 80 миллионов долларов, но они не могут подготовить нормальную картинку в фотошопе? Они ошибаются и делают его левшой? Это все равно, что пытаться купить пакет акций крупной компании у ее основателя, не зная, что эта компания производит! Пожалуйста, скажите мне, что это фейк».

Пока в Нью-Йорке обсуждают вопрос, уволен ли облажавшийся дизайнер, Панарина снова отправляют во Флориду. Журналист авторитетного издания The Hockey News Мэтт Ларкин, отвечая на вопросы читателей, назвал именно «Пантерз» фаворитом в борьбе за Артемия: