Один из самых талантливых русских юниоров уезжает в Канаду. Почему он не остался в России?

Источник: Спорт-Экспресс

Отъезд

В четверг состоялся драфт в юниорских канадских лигах. 14 россиян могут отправиться в клубы Канады, но пока известно только об одной серьезной потере. Василий Пономарев едет в «Шоунинган» и точно начнет там следующий сезон. Очень жаль, что не удержали и этого хоккеиста, тем более сам он давал понять, что предпочел бы выступать в России, а не за океаном. Я с Пономаревым знаком. Как и многие хоккеисты нового поколения, он отличается разумностью в рассуждениях, пониманием, что правильно в жизни, а о чем нужно забыть, если ты хочешь сделать нормальную профессиональную карьеру.

Кроме того, Пономарев очень талантливый центр и плохо, что его не взяли на последний юниорский чемпионат мира. У тренера были свои резоны, он имел право на выбор, так что я Владимира Филатова совсем не ругаю, просто жаль. Пономарев этой весной должен был подписать первый профессиональный контракт с «Крыльями Советов», но ходили разговоры, что его могут обменять в «Авангард», в «Динамо», то есть о Северной Америке вообще речи не шло. Но теперь он уезжает.

Говорят, что очень важным фактором для такого решения стал отец Василия. Он вмешивается в судьбу игрока, говорят, что однажды написал даже письмо президенту страны, а потом с этим приходилось разбираться в ФХР и МХЛ. Наверняка, он и настоял на том, чтобы Василий уехал. Правильный ли это ход? Знаю, что в «Крыльях Советов» он бы играл много, его бы точно приглашали в юниорскую сборную, то есть речи не шло о том, чтобы он не попадал в состав или мало играл. Но он все-таки уезжает. Нам остается только наблюдать за тем, что будет с Василием.

Обмен

«Витязь» позиционирует себя как отдельный профессиональный клуб, но, конечно, все это не так, если внимательно присмотреться к команде. Например, на пост главного тренера они хотели пригласить Петриса Скудру, но на это решение было наложено вето. Непонятными силами. Затем президент клуба говорит, что «не знаком с Михаилом Кравецом», а через несколько дней подписывает с ним контракт. Сейчас и селекция удивительная. В каких-то случаях менеджеры клуба действительно сами принимают решения, но бывают случаи, когда опять же кто-то вмешивается сверху.

Смущен я и тем, что двух молодых игроков обменяли на парней из ВХЛ. Иван Ларичев, Святослав Гребенщиков и Данила Квартальнов неплохо смотрелись в СКА-«Нева». Все имеют опыт игры в КХЛ, но крайне незначительный. У Святослава к 25 годам всего 50 матчей, у Ларичева — 38. И оба уже становились участниками «тайной» сделки, когда их меняли в клубы в обмен на молодежь, а затем возвращали. В общем, если «Витязь» действительно хочет быть кому-то интересен, то им надо отделяться от покровителей, а не помогать им держать филиал в Московской области.

Контракт

Итак, Вадим Шипачев победил и заключил с «Динамо» новое двухлетнее соглашение. О финансовых условиях мы узнаем позже, но важно, что он и его агент заставил бело-голубых отнестись к себе серьезно. Коротко напомним суть, хотя в июне мы это делали неоднократно. У Шипачева в контракте был запрет на обмен и смена юридического лица в «Динамо» делало его неограниченно свободным агентом. Он мог выходить на рынок, что, в принципе, и сделал, но сам хоккеист совсем не любит постоянно менять города и команды. Бело-голубым он объявил, что останется, если они предложат ему новое двухлетнее (это минимум) соглашение. Три года на одном месте — очень даже неплохо.