«Этот парень впечатляет». 19-летний русский форвард Кравцов покоряет хоккейную Америку

Источник: Sport24

В Северной Америке в эти дни вовсю работают лагеря развития Национальной хоккейной лиги. Команды знакомятся с молодыми игроками, те осваиваются в реалиях сильнейшей лиги планеты и пытаются проявить себя. Прямо сейчас с клубами НХЛ тренируются десятки российских хоккеистов — уследить за процессом адаптации каждого из них почти нереально. Sport24 рассказывает о том, как в Америке осваивается один из главных молодых талантов нашей страны — 19-летний нападающий Виталий Кравцов.

Кравцов вполне мог рвануть в НХЛ сразу после вылета челябинского «Трактора» из розыгрыша Кубка Гагарина, но не стал этого делать. Молодой форвард проявил уважение к клубу, в составе которого заиграл в КХЛ:

«Очень хотелось попробовать себя, но в КХЛ есть пункт регламента: если бы я уехал до окончания контракта, то клуб бы потом потерял на меня права. Мне так с “Трактором” поступать не хотелось. Мне сделали квалификационное предложение, которое я просто не принимал. Но 30 апреля завершился контракт, и я спокойно поехал за океан. “Трактор” сделал для меня очень много не для того, чтобы я так поступал с клубом. И хотя я из Владивостока, но обязан клубу, давшему мне путевку в большой хоккей». («Спорт-Экспресс»).

Наблюдая из России, кажется, что Кравцов, наряду со вторым номером последнего драфта финном Каапо Какко, является главной звездой лагеря развития «Нью-Йорка». Россиянин уверенно реализует буллиты.

И отдает передачи, который сводят с ума его партнеров.

Достаточно легко увидеть, почему он особенный хоккеист. У него есть глаза на затылке. Он всегда видит, что происходит, он очень хорошо читает игру. Конечно, с ним легко играть. Морган Баррон, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс»

Кравцов в компании бывших игроков СКА Игоря Шестеркина и Егора Рыкова, а также других участников лагеря побывал в святая святых — раздевалке «Нью-Йорка» на «Мэдисон-сквер-гарден».

А еще Виталий порадовал североамериканских журналистов хорошим знанием английского — в этом плане к покорению НХЛ россиянин точно готов.

Когда Виталю заставляли учить английский- он говорил: «Когда я буду играть в НХЛ мне там переводчика дадут, зачем мне его учить». А теперь говорит: «Спасибо родителям, что не комплексую там». Юрий Кравцов, отец Виталия Кравцова

Виталий уже два месяца находится в США — первые пару недель он занимался с тренером в Нью-Йорке, затем съездил в Колорадо и вернулся в Большое яблоко:

«Очень рад быть здесь. Это большой шаг в моей карьере. Готов ли я играть в НХЛ уже в следующем сезоне? Не знаю, сложный вопрос. Это решит тренерский штаб. Мне нужно много работать. Нужно пытаться стать лучше каждый год. В прошлом году много работал над собой, пытался стать больше. Работал над английским. Я смотрел очень много игр “Рейнджерс”, почти всех знаю. С некоторыми общался».

Кравцов тренируется в тройке с канадцем Морганом Барроном и финном Леэви Аалтоненом.

А генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон в восторге от русской звездочки.

«Этот парень впечатляет как на льду, так и за его пределами. Он приехал сюда, чтобы показать всем, что он может и хочет говорить на английском языке. Думаю, это многое говорит о том, кем он является.

Он пришел, чтобы бороться за место в составе «Рейнджерс». Как и другие парни в лагере развития, он будет пытаться пробиться в команду. И почему нет? Он несколько лет играл в КХЛ, добился успеха. Он делает все, что нужно, чтобы стать хорошим игроком.