Как «Нью-Йорк Рейнджерс» стал самым русским клубом НХЛ

Источник: instagram.com/nyrangers

«Синерубашечники» находятся в процессе перестройки состава. Прежний коллектив, игравший пять лет назад в финале Кубка Стэнли, исчерпал свой потенциал — два последних сезона «Рейнджерс» не попадал в плей-офф. Новая глава в истории славного клуба будет написана при активном участии хоккеистов из России.

Леворукий Хлебушек

Артемий Панарин — самый желанный свободный агент на нынешнем заокеанском хоккейном рынке, и команды изо всех сил стараются произвести хорошее впечатление на россиянина. Стремление заполучить Хлебушка вполне понятно, но иногда чрезмерное старание выходит боком, как это случилось с «Нью-Йорк Рейнджерс». В четверг днём «рейнджеры» поприветствовали Панарина на видеокубе в «Мэдисон Сквер Гарден», но дизайнеры «синерубашечников» не учли одну очень важную деталь: на представленном изображении Панарин держит клюшку левым хватом, хотя в действительности он является праворуким хоккеистом.

Вряд ли эта мелочь всерьёз способна повлиять на исход переговоров, но в любом случае «рейнджерам» нужно относиться внимательнее к подобным деталям, которые могут повлиять на репутацию.

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Налоги решают всё?

Если же говорить о будущем трудоустройстве Артемия серьёзно, то среди североамериканских инсайдеров установилось мнение, что претендентов на Панарина осталось лишь трое — это «Флорида», «Рейнджерс» и «Айлендерс». «Пантеры» продолжают оставаться фаворитом, имея преимущество сразу в двух аспектах: с «кошками» работает бывший главный тренер Панарина Джоэль Кенневилль, с которым Артемий прогремел в НХЛ и выиграл «Колдер Трофи» в составе «Чикаго», а кроме этого, во Флориде значительно более мягкое налогообложение. До открытия рынка, которое произойдёт 1 июля, никаких официальных предложений делать нельзя, но Панарин завершит этот недельный период «ухаживания», встретившись со всеми тремя интересующимися командами.

Агент Панарина Пол Теофанос в среду присутствовал в Стэмфорде на двусторонней игре в лагере развития «Нью-Йорк Рейнджерс». Теофанос представляет интересы не только Панарина, но и «проспекта» ньюйоркцев Виталия Кравцова, который весьма неплохо выглядит в тренинг-кемпе для новичков. Панарин нанял Теофаноса не так давно — это случилось в феврале после того, как Артемий принял решение отказаться от услуг Дэна Мильштейна, заявившего, что переговоры о новом контракте с «Коламбусом» проводиться не будут.

Без сомнения, штаб «Рейнджерс» заинтересован в Панарине. Но семилетняя сделка стоимостью от $ 11 до 12 млн за год может оказаться слишком дорогой. Кроме того, в таких масштабах цен нью-йоркцам было бы трудно конкурировать с «Флоридой», которая может предложить бонус в виде крайне небольшого подоходного налога в своём штате. Обозреватель New York Post Бретт Циргалис

«Некоторые свободные агенты не хотят тратить время на поездки в расположение заинтересованных команд. Как сказал мне один хоккеист, ему не нужен ознакомительный тур, потому что за время сезона он играет на каждом стадионе в лиге. Но для серьёзных ребят, таких как Панарин, Бобровский, Павелски или Дюшейн, есть ценность в личном приезде. Они могут увидеть своими глазами, как живут игроки, увидеть условия тренировок, выслушать мнение команды в плане конкурентоспособности и формирования состава», — добавил эксперт TSN Пьер Лебрюн.

Ставка на русских: Шестёркин, Кравцов и Рыков

Даже если с Панариным у «рейнджеров» не срастётся, то без российских легионеров знаменитый клуб с Бродвея не останется. Так, в минувший понедельник в штабе «синерубашечников» впервые увидели Игоря Шестёркина — голкипера, который был выбран ими на драфте пять лет назад. «Замечательно, когда в команду приезжают новые парни. Очевидно, что за последние годы мы сделали несколько отличных выборов на драфте, очень высоких выборов. Сейчас эти ребята осваиваются, проходят акклиматизацию, но важно, что все они находятся вместе. Они видят уровень игроков, и это волнительно для всех», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Джефф Гортон.

На Шестёркина и Виталия Кравцова было обращено много внимания, хотя в расположение ньюйоркцев приехало 37 молодых хоккеистов, среди которых присутствует и герой минувшего чемпионата мира Каапо Какко. В мае оба россиянина подписали с «Рейнджерс» контракты начального уровня.

«Делать прогнозы о будущем Шестёркина ещё преждевременно, но я надеюсь, что-то, что я увидел, предвещает нечто хорошее. Я не собираюсь мешать и говорить, что кто-то не сможет попасть в состав. У Игоря был хороший опыт игры на высоком уровне, он выигрывал, поэтому я не могу говорить таким парням, что у них нет шансов. Надо позволить ему самому разобраться, когда придёт время тренировочного лагеря. Опять же, он новичок, он пытается акклиматизироваться. Прошло много времени, прежде чем мы смогли заполучить этого игрока, но рады видеть его здесь», — добавил Джефф Гортон.

«Мне нужно стать намного сильнее. Каапо тоже сказал, что надо подкачаться, поэтому буду смотреть на него. Мне предстоит долгий путь. Я далёк от своей лучшей формы, так что у меня впереди много работы. Я немного поговорил с Бучневичем, который сказал мне, что Нью-Йорк великолепный город, но по нему нужно ходить, а не ездить. В первый же день я прошёл 22 километра, так что пока привыкаю к местным реалиям», — с улыбкой сказал Шестёркин.

Кравцов, который тоже будет бороться за место в составе в сентябре, не склонен излишне на себя давить. Когда его спросили о том, ожидает ли он попадания в состав на сезон-2019/20, Виталий лишь скромно улыбнулся: «Спросите тренера».

Кравцов меня впечатлил как на льду, так и вне его. Он давал интервью на английском, а это говорит о многом. Я не собираюсь его останавливать, если он планирует побороться за место в основном составе, он собирается прийти и завоевать рабочее место. Почему бы и нет? Он играл в КХЛ на протяжении нескольких лет, был там успешен, он всё делает правильно. Главный тренер «Рейнджерс» Джефф Гортон

«Легко понять, почему он особенный игрок. У Кравцова глаза на затылке. Он всегда видит, что происходит и читает игру. С ним очень легко играть», — сказал партнёр Виталия по тренировочному лагерю Морган Бэрон, который с передачи Кравцова забил эффектный гол в двусторонке.

Третьим российским новичком «Рейнджерс» стал габаритный защитник Егор Рыков, который был получен ньюйоркцами в результате обмена в «Нью-Джерси» австрийского ветерана Михаэля Грабнера. Его шансы на попадание в состав можно будет считать реальными, если клуб выкупит кого-то из дорогостоящих игроков обороны — Брендана Смита или Кевина Шаттенкирка.