Журналист из США рассказал, как Овечкин изменил НХЛ и компьютерные игры

По мнению журналиста, особенности характера и внешнего вида российского хоккеиста приводят в восторг фанатов и заставляют разработчиков компьютерных игр использовать это для увеличения популярности хоккейных симуляторов.
«Больше десяти лет назад Овечкин попал в НХЛ и изменил общую тенденцию поведения и внешнего вида хоккеистов, выходя на лед с затонированным визором и желтыми шнурками на коньках. Его заразительное поведение и беззубая улыбка сводили миллионы хоккейных фанатов с ума. В трейлере игры NHL'20 можно увидеть фирменные празднования Овечкина, а также его “фонтанные празднования” после победы в Кубке Стэнли», — пишет Оланд.
Специалист также отметил, что именно личностные качества спортсмена позволяют ему стать настоящей звездой.
«Чем больше НХЛ будет уделять внимания особенностям личностей своих хоккеистов — тем лучше и популярнее она будет. Помните: в начале карьеры Овечкина люди говорили, что он слишком несуразный. Но именно благодаря особенностям своего характера и тому, какой он есть, Овечкин является одним из самых известных хоккеистов в мире, да и вообще во всем спорте и поп-культуре», — пишет Оланд.
На днях компания Electronic Arts опубликовало трейлер к очередной серии хоккейного симулятора, включив в саму игру особенности празднования различных игроков. На своей странице в Twitter Александр Овечкин отметил, что ждет выхода игры и назвал свои «фонтанные празднования» лучшей частью предстоящего симулятора.