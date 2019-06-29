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10:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Журналист из США рассказал, как Овечкин изменил НХЛ и компьютерные игры

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Уникальный стиль российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина на льду и за пределами хоккейных площадок оказал сильное влияние на современных звезд хоккея, пишет один из основателей популярного спортивного блога Russian Machine Never Breaks Йан Оланд.

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Источник: РИА "Новости"

По мнению журналиста, особенности характера и внешнего вида российского хоккеиста приводят в восторг фанатов и заставляют разработчиков компьютерных игр использовать это для увеличения популярности хоккейных симуляторов.

«Больше десяти лет назад Овечкин попал в НХЛ и изменил общую тенденцию поведения и внешнего вида хоккеистов, выходя на лед с затонированным визором и желтыми шнурками на коньках. Его заразительное поведение и беззубая улыбка сводили миллионы хоккейных фанатов с ума. В трейлере игры NHL'20 можно увидеть фирменные празднования Овечкина, а также его “фонтанные празднования” после победы в Кубке Стэнли», — пишет Оланд.

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Специалист также отметил, что именно личностные качества спортсмена позволяют ему стать настоящей звездой.

«Чем больше НХЛ будет уделять внимания особенностям личностей своих хоккеистов — тем лучше и популярнее она будет. Помните: в начале карьеры Овечкина люди говорили, что он слишком несуразный. Но именно благодаря особенностям своего характера и тому, какой он есть, Овечкин является одним из самых известных хоккеистов в мире, да и вообще во всем спорте и поп-культуре», — пишет Оланд.

На днях компания Electronic Arts опубликовало трейлер к очередной серии хоккейного симулятора, включив в саму игру особенности празднования различных игроков. На своей странице в Twitter Александр Овечкин отметил, что ждет выхода игры и назвал свои «фонтанные празднования» лучшей частью предстоящего симулятора.

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