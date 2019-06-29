«Жена Тарасенко — большой молодец. Даже перед родами она дала ему сосредоточиться на Кубке Стэнли»

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Удивительное дело: номинанты на индивидуальные призы НХЛ определяются по итогам регулярного чемпионата, но куда ни кинь взгляд в Лас-Вегасе — везде можно было обнаружить представителей «Сент-Луиса». То есть было в этой команде уже в регулярке (разумеется, второй ее половине) что-то такое, что заставляло относиться к ней в целом и к отдельным ее представителям очень и очень серьезно.

Дуг Армстронг, генеральный менеджер «Блюзменов», стал одним из претендентов на титул лучшего генменеджера сезона. Но абсолютно убежден, что обошедший его в итоге Дон Суини из «Бостона» отдал бы все, чтобы поменяться с Армстронгом трофеями. Суини не нужно было менять тренера по ходу сезона: Брюс Кэссиди, в отличие от Майка Йео, не «сыпался» и не давал к тому повода. Но именно встряска от Армстронга, на тысячу процентов угадавшего с Крэйгом Беруби, оказалась решающей. И не имеет никакого значения, что будет с «Блюз» дальше: раз они выиграли первый Кубок в истории, значит, интуиция генерального менеджера точно не подвела.

В нашем разговоре в дни вручения индивидуальных призов мы затронули и эту тему, но в первую очередь толковали, конечно, о российских легионерах «Сент-Луиса».

В этом плей-офф Тарасенко начал по-новому использовать свои габариты

— Как бы вы оценили роли Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева в завоеванном вашей командой Кубке Стэнли? — спрашиваю Армстронга.

— Влади — он и есть Влади еще с того момента, когда мы его задрафтовали, и он впервые сюда приехал. Он забивает. Он постоянно угрожает воротам. Даже когда по каким-то причинам шайба от его клюшки не влетает в сетку, Тарасенко всегда остается опасным игроком, на котором сопернику необходимо сосредоточивать предельное внимание своих ведущих защитников — а это, в свою очередь, развязывает руки другим нашим игрокам.

В этом плей-офф обратило на себя внимание, что Влади начал по-новому использовать свои габариты. Мы вовсе не ставим ему задачу «перемалывать» соперников, но он от природы — массивный сильный мужчина, и когда он начинает играть атлетично и лишать игроков соперников баланса, это делает их задачу еще сложнее. Тарасенко абсолютно обоснованно является суперзвездой в этой лиге — и продолжит ею оставаться.

Что касается Барбашева, то его звену с Сундквистом и Стином главный тренер по-настоящему доверял. На большинство матчей финала эта тройка выходила на лед первой, и это говорит само за себя. Также Крэйг (Беруби. — Прим. И. Р.) часто выставлял звено с Барбашевым сразу после того, как мы забивали, что тоже — очень серьезный показатель доверия, потому что меньше всего вы хотите тут же расслабляться и терять то, чего только что добились. В этом плане на Сундквиста, Стина и Барбашева можно было в полной мере положиться. Санни и Барби задавали физический тон всей команды, и это звено оказалось способно на игровое время топ-уровня, причем против топ-звеньев соперников!

Был у Тарасенко в Новосибирске. И рад, что он привезет туда Кубок Стэнли

— Агент Тарасенко сказал, что он играл почти всю финальную серию с неприятной травмой плеча. Насколько серьезной она была, и кому об этом было известно?

— Только нам (улыбается). В плей-офф может и должно быть только так. Соперники ни о чем знать не должны, чтобы не давать им лишних козырей. Его больно ударили, но он вернулся. Влади мало тренировался, и он был одним из многих наших игроков, которые в это время сезона готовы были выходить и отдавать себя целиком, невзирая на травмы. Это показывает, какой все-таки особенный турнир — Кубок Стэнли.

— Вы видели, что Тарасенко также непросто одновременно быть сосредоточенным на Кубке Стэнли и не оставлять без внимания личную ситуацию — ведь у него перед шестым матчем финала родился третий ребенок?

— Об этом надо спрашивать его самого, но очевидно, что за пределами игры в его жизни происходило многое. Но он оказался способен в такой момент быть абсолютно сконцентрированным на хоккее! Его жена — большой молодец, она позволила ему сосредоточиться на игре.

У меня была счастливая возможность побывать в их родном городе (судя по всему, Армстронг говорит о Новосибирске. — Прим. И. Р.) несколько лет назад, и я пообщался и с дедушкой Влади, и с его отцом. Поэтому я понимаю, откуда что идет. И очень рад тому, что у Тарасенко будет возможность привезти Кубок Стэнли домой и отпраздновать его выигрыш со всеми родными, которые так ему помогли.

Надеюсь, переговоры по Барбашеву не будут сложными

— Можно ли говорить, что Барбашев вас удивил?

— Не знаю насчет удивления, но я просто был рад тому, что Иван способен на такое. И тому, что он полностью справился с той ролью, которая была ему отведена. Что ж, теперь мы знаем, что его потолок значительно выше, чем был прежде. Теперь ему нужно будет продолжать работать в первую очередь над улучшением атакующей составляющей своей игры и ряда других моментов. Но нет никаких сомнений, что он провел великолепный Кубок Стэнли и задал себе высокую планку на будущее.

— Ожидаете ли вы, что Барбашев попадет в топ-6 форвардов «Блюзменов»?

— Насколько понимаю, это его глобальная цель. Я не склонен делить нападающих на верхние и нижние шестерки. Чтобы бороться за Кубок Стэнли, команде нужно десять высококвалифицированных форвардов, ряд которых также будет играть в большинстве, а ряд — в меньшинстве. Иван в этом сезоне хорошо занимался последним. Где Барбашев должен находиться — это топ-9.

— После этого сезона Иван стал ограниченно свободным агентом. Насколько долгими, по вашему ощущению, могут быть переговоры о новом контракте?

— Пока мы их еще не начинали, поскольку команда празднует победу. Но мы уже говорили с его агентом (Дэном Мильштейном. — Прим. И. Р.), и приступим к переговорам на следующей неделе после чествований. Надеюсь, они не будут сложными. Во-первых, мы уважаем Барби. Во-вторых, он хочет играть за «Блюз» и помочь нам повторить столь хороший сезон.

Беруби — честный тренер, и его очень уважают

— Можете вспомнить, как назначили и.о. главного тренера Крэйга Беруби, приняв, получается, ключевое решение сезона?

— Просто возникла ситуация, которых мы надеемся избегать, — но это спорт, и периодически они случаются. Майк Йео — хороший тренер и мой добрый друг. Но команда не отвечала игрой на его требования. Нам пришлось принять сложное решение, и Крэйг занял это место. Он быстро нашел собственную точку опоры, совпавшую с точкой опоры команды. И мы пошли вперед.

— Что именно Беруби удалось перевернуть? В чем его секрет?

— Он честный тренер! Говорит игрокам то, что думает, и не позволяет себе потерять с ними коммуникацию. У него высокие ожидания и требования к хоккеистам, и те это хорошо чувствуют. Его очень уважают.

— В какой момент лично вы поверили в то, что выиграете Кубок?

— Когда ты попадаешь в плей-офф, то знаешь, что у тебя есть шанс на победу. Мы не раз видели, как побеждали клубы, выходившие с восьмого или седьмого места в своей конференции. Я видел, что мы превратились в настоящую, серьезную команду с января — достаточно посмотреть на наши результаты в этот период. Но, конечно, многие вещи должны были сложиться в нашу пользу уже по ходу Кубка.

Да и финала. Я очень хорошо чувствовал себя после пятого матча серии с «Бостоном», чего нельзя сказать о состоянии после шестой встречи. Зато где-то за минуту до конца седьмой ощутил себя фантастически!

— О «Блюз» и раньше говорили как о потенциально серьезной силе, но все удалось собрать воедино именно в этом сезоне. В чем отличие этой команды от той, что была ранее?

— Не стоит утверждать, что это та же команда, что была у нас раньше. Посмотрите на прогресс, допустим, молодых форварда Томаса и защитника Данна, от которых исходит регулярная опасность. Очень и то, что в межсезонье команду пополнили такие мастера, как О'Райлли, Бозак, резко усилившие центральную линию. А ни для кого не секрет, что наличие группы классных центрфорвардов — один из ключей к победе в Кубке Стэнли. Помножим это на огромную, предельную выкладку и идеальное отношение к работе всех без исключения игроков — и получим тот эффект, которой мы с вами видели.

— Согласны с тем, что подъем за полгода с последнего места в НХЛ к Кубку Стэнли — это одна из самых невероятных историй за все время существования НХЛ?