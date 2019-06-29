«Жена Тарасенко — большой молодец. Даже перед родами она дала ему сосредоточиться на Кубке Стэнли»
Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг в интервью спецкору «СЭ» — о Тарасенко, Барбашеве, Беруби и своей чемпионской команде.
Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг в интервью спецкору «СЭ» — о Тарасенко, Барбашеве, Беруби и своей чемпионской команде.
Удивительное дело: номинанты на индивидуальные призы НХЛ определяются по итогам регулярного чемпионата, но куда ни кинь взгляд в
Дуг Армстронг, генеральный менеджер «Блюзменов», стал одним из претендентов на титул лучшего генменеджера сезона. Но абсолютно убежден, что обошедший его в итоге Дон Суини из «Бостона» отдал бы все, чтобы поменяться с Армстронгом трофеями. Суини не нужно было менять тренера по ходу сезона: Брюс Кэссиди, в отличие от Майка Йео, не «сыпался» и не давал к тому повода. Но именно встряска от Армстронга, на тысячу процентов угадавшего с Крэйгом Беруби, оказалась решающей. И не имеет никакого значения, что будет с «Блюз» дальше: раз они выиграли первый Кубок в истории, значит, интуиция генерального менеджера точно не подвела.
В нашем разговоре в дни вручения индивидуальных призов мы затронули и эту тему, но в первую очередь толковали, конечно, о российских легионерах «Сент-Луиса».
— Как бы вы оценили роли Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева в завоеванном вашей командой Кубке Стэнли? — спрашиваю Армстронга.
— Влади — он и есть Влади еще с того момента, когда мы его задрафтовали, и он впервые сюда приехал. Он забивает. Он постоянно угрожает воротам. Даже когда по
В этом
Что касается Барбашева, то его звену с Сундквистом и Стином главный тренер
— Агент Тарасенко сказал, что он играл почти всю финальную серию с неприятной травмой плеча. Насколько серьезной она была, и кому об этом было известно?
— Только нам (улыбается). В
— Вы видели, что Тарасенко также непросто одновременно быть сосредоточенным на Кубке Стэнли и не оставлять без внимания личную ситуацию — ведь у него перед шестым матчем финала родился третий ребенок?
— Об этом надо спрашивать его самого, но очевидно, что за пределами игры в его жизни происходило многое. Но он оказался способен в такой момент быть абсолютно сконцентрированным на хоккее! Его жена — большой молодец, она позволила ему сосредоточиться на игре.
У меня была счастливая возможность побывать в их родном городе (судя по всему, Армстронг говорит о Новосибирске. — Прим. И. Р.) несколько лет назад, и я пообщался и с дедушкой Влади, и с его отцом. Поэтому я понимаю, откуда что идет. И очень рад тому, что у Тарасенко будет возможность привезти Кубок Стэнли домой и отпраздновать его выигрыш со всеми родными, которые так ему помогли.
— Можно ли говорить, что Барбашев вас удивил?
— Не знаю насчет удивления, но я просто был рад тому, что Иван способен на такое. И тому, что он полностью справился с той ролью, которая была ему отведена. Что ж, теперь мы знаем, что его потолок значительно выше, чем был прежде. Теперь ему нужно будет продолжать работать в первую очередь над улучшением атакующей составляющей своей игры и ряда других моментов. Но нет никаких сомнений, что он провел великолепный Кубок Стэнли и задал себе высокую планку на будущее.
— Ожидаете ли вы, что Барбашев попадет в топ-6 форвардов «Блюзменов»?
— Насколько понимаю, это его глобальная цель. Я не склонен делить нападающих на верхние и нижние шестерки. Чтобы бороться за Кубок Стэнли, команде нужно десять высококвалифицированных форвардов, ряд которых также будет играть в большинстве, а ряд — в меньшинстве. Иван в этом сезоне хорошо занимался последним. Где Барбашев должен находиться — это топ-9.
— После этого сезона Иван стал ограниченно свободным агентом. Насколько долгими, по вашему ощущению, могут быть переговоры о новом контракте?
— Пока мы их еще не начинали, поскольку команда празднует победу. Но мы уже говорили с его агентом (Дэном Мильштейном. — Прим. И. Р.), и приступим к переговорам на следующей неделе после чествований. Надеюсь, они не будут сложными.
— Можете вспомнить, как назначили и.о. главного тренера Крэйга Беруби, приняв, получается, ключевое решение сезона?
— Просто возникла ситуация, которых мы надеемся избегать, — но это спорт, и периодически они случаются. Майк Йео — хороший тренер и мой добрый друг. Но команда не отвечала игрой на его требования. Нам пришлось принять сложное решение, и Крэйг занял это место. Он быстро нашел собственную точку опоры, совпавшую с точкой опоры команды. И мы пошли вперед.
— Что именно Беруби удалось перевернуть? В чем его секрет?
— Он честный тренер! Говорит игрокам то, что думает, и не позволяет себе потерять с ними коммуникацию. У него высокие ожидания и требования к хоккеистам, и те это хорошо чувствуют. Его очень уважают.
— В какой момент лично вы поверили в то, что выиграете Кубок?
— Когда ты попадаешь в
Да и финала. Я очень хорошо чувствовал себя после пятого матча серии с «Бостоном», чего нельзя сказать о состоянии после шестой встречи. Зато
— О «Блюз» и раньше говорили как о потенциально серьезной силе, но все удалось собрать воедино именно в этом сезоне. В чем отличие этой команды от той, что была ранее?
— Не стоит утверждать, что это та же команда, что была у нас раньше. Посмотрите на прогресс, допустим, молодых форварда Томаса и защитника Данна, от которых исходит регулярная опасность. Очень и то, что в межсезонье команду пополнили такие мастера, как О'Райлли, Бозак, резко усилившие центральную линию. А ни для кого не секрет, что наличие группы классных центрфорвардов — один из ключей к победе в Кубке Стэнли. Помножим это на огромную, предельную выкладку и идеальное отношение к работе всех без исключения игроков — и получим тот эффект, которой мы с вами видели.
— Согласны с тем, что подъем за полгода с последнего места в НХЛ к Кубку Стэнли — это одна из самых невероятных историй за все время существования НХЛ?
— Разумеется, это не означает, что нам бы хотелось каждый год к январю быть на последнем месте. Но мне очень понравилось, чем все закончилось!