Американец, который плохо влияет на Малкина. «Питтсбург» винит Кессела в проблемах русского форварда
А еще Фил ругается с тренером и водит молодых партнеров в казино.
А еще Фил ругается с тренером и водит молодых партнеров в казино.
В начале июня должна была состояться одна из самых громких сделок этого межсезонья в Национальной хоккейной лиги. Форвард «Питтсбурга» Фил Кессел должен был стать игроком «Миннесоты», а в обратном направлении предстояло проследовать нападающему Джейсону Цукеру. Клубы уже согласовали все детали этого обмена, но в решающий момент трейд сорвался. Виноват в этом Кессел, который воспользовался одним их пунктов своего контракта и наложил вето на сделку.
После этого генеральный менеджер «Пенс» Джим Рутерфорд заявил, что уход лидера команды стал маловероятным, хотя после окончания сезона поиск нового места работы для американца считался одной из приоритетных задач менеджмента «Питтсбурга». Почему так? Ведь Кессел действительно является одной из главных звезд клуба из Пенсильвании. Накануне автор The Athletic и по совместительству эксперт по «Пингвинз» Роб Росси поделился некоторым инсайдами о происходящем в клубе, после которых желание Рутерфорда расстаться с Филом становится гораздо более понятным.
«Салливан заявлял, что он не является фундаменталистом в ситуациях, когда нужно выпустить трех главных нападающих «Пингвинз» (Кросби, Малкин, Кессел) в разных звеньях. Но он очень озадачен реакцией на это со стороны Фила, которого напрягает поиск новых сочетаний.
Салливан и члены его штаба считают, что хоть Малкин с Кесселом и опасны в формате «5 на 5″ они совершают слишком много рискованных проходов, которые приводят к опасным контратакам. Кроме того, в “Пингвинз” недовольны тем, что Евгений сдал в оборонительных действиях — если во время завоевания клубом двух Кубков Стэнли с этим компонентом все было в порядке, то в последних двух сезонах Джино сдал в игре на своей половине площадки. Большую часть вины за его регресс клуб возложил на Кессела. Малкин перенял у Кессела многие привычки, которые не нравятся тренерам — нестабильную игру в своей зоне, невнимательность в обороне, частые потери шайбы в средней зоне», — пишет России.
«В прошлом сезоне Малкин признался своим друзьям, которые не имеют отношения к клубу, что он чувствует себя некомфортно, “застряв” между Салливаном и Кесселом. Те хоккеисты, которые давно играют вместе с Джино, считают, что именно эта ситуация стала причиной резкого спада в игре Малкина после очень сильного первого месяца последней регулярки», — продолжает Росси.
Кессел плохо влияет не только на Малкина, но и на молодых игроков «Пенс», таких, как Джейк Гюнцель. Фил любиь заглядывать в казино и приучает к азартным играм своих партнеров.
«Любовь Кессела к казино Rivers в Питтсбурге, где он известен, как постоянный клиент, не считалась проблемой клуба, пока Салливан не узнал, что некторые молодые игроки, в том числе Гюнцель, стали проводить там много времени за несколько дней до игр. Тренер не высказал своего недовольства Филу, а вот с другими хоккеистами сам Майк или другие сотрудники клуба провели профилактические беседы», — сообщили Росси источники в «Пингвинз».
Не очень понятно, насколько комфортно себя при таком положении дел ощущает сам Кессел, но, кажется, покидать «Питтсбург» он не намерен. Как из этой ситуации выкрутятся Салливан и Рутерфорд? А самое главное — что ждет российского форварда Евгения Малкина? Ответы на эти вопросы мы узнаем довольно скоро — до следующего сезона НХЛ осталось чуть больше трех месяцев. Или эта история закончится значительно раньше? The Athletic сообщает, что «Пингвинз»