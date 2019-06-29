«Это сделка будет слишком дорогой». У «Рейнджерс» не хватит денег на Панарина?

В среду сайт Национальной хоккейной лиги подтвердил факт переговоров Артемия Панарина с двумя клубами — «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз». Впрочем, секретной эта информация ни для кого и не являлась. Североамериканские инсайдеры уже сообщали, что в начале недели российский форвард, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом, встретился с боссами «Пантер». Ну, а факт переговоров Хлебушка с «Рейнджерс» подтвердила вот эта фотография из «Мэдисон-сквер-гарден», которая была опубликована раньше, официального заявления лиги.

Клуб из «Нью-Йорка», желая произвести впечатление на россиянина, вывел на куб его фото, правда, сюрприз получился не очень удачным — на картинке Панарин изображен леворуким хоккеистом, хотя всем известно, что у Артемия правый хват. Болельщики в социальных сетях как следует прошлись по руководству «Рейнджерс», а в североамериканских СМИ достаточно активно обсуждалась возможность того, что ошибка дизайнера в итоге сорвет подписание контракта с русской звездой. Но, кажется, у клуба из Большого яблока в этой ситуации есть проблемы посерьезней.

В четверг обозреватель New York Post Бретт Циргалис оценил шансы «Нью-Йорк Рейнджерсв борьбе за Панарина. «Диагноз» оказался неутешительным:

«Без сомнения, штаб “Рейнджерс” заинтересован в Панарине, но семилетняя сделка стоимостью от $ 11 до 12 млн за год может оказаться слишком дорогой. Кроме того, в таких масштабах цен нью-йоркцам было бы трудно конкурировать с “Флоридой”, которая может предложить бонус в виде крайне небольшого подоходного налога в своём штате».

С Циргалисом согласен инсайдер Ларри Брукс — он считает, что «синерубашечники» не предложат Артемию больше $ 11,25 млн, а этой суммы для его подписания не хватит:

«Это правда, что самые добрые намерения иногда выходят из-под контроля, когда звонит колокол, но по моей информации, “Рейнджерс” готовят для Панарина контракт на семь лет в диапазоне $ 11−11,25 млн. При этом, они не станут увеличивать эту сумму, чтобы повторить или перебить предложения других клубов».

Если скепсис в отношении «Рейнджерс» справедлив, то двумя приоритетными вариантами для Панарина станут «Флорида» и «Айлендерс». У «Пантерз» есть деньги на Артемия, свою роль здесь может сыграть размер подоходного налога в штате, к тому же, «Флорида» всерьез намерена заполучить и Сергея Бобровского. Ну, а в случае с «Айлендерс» в первую очередь нужно учитывать фактор Лу Ламорелло — 76-летний функционер не зря считается одним из лучших генеральных менеджеров в истории лиги. Он подготовил почву для подписания Боба и Хлебушка, не став подписывать новые контракты с вратарем Робином Ленером и капитаном Андерсом Ли и точно способен довести эту комбинацию до конца.