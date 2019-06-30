Клуб НХЛ «Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону» на Гальченюка
ТАСС, 30 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» обменял нападающего Фила Кессела в «Аризону». Об этом сообщает телеканал TSN.
ТАСС, 30 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» обменял нападающего Фила Кессела в «Аризону». Об этом сообщает телеканал TSN.
Взамен «Питтсбург» получит 25-летнего форварда Алекса Гальченюка и 19-летнего защитника
Кессел был выбран на драфте 2006 года в первом раунде под общим пятым номером «Бостоном», за который провел три сезона. После этого он перешел в «Торонто», где отыграл шесть сезонов. За «Питтсбург» он выступал с 2015 года и стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2016, 2017). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 996 матчей и набрал 823 очка (357 шайб + 466 передач), в
Гальченюк был выбран на драфте 2012 года в первом раунде под общим третьим номером «Монреалем». В составе канадского клуба он отыграл шесть сезонов, после чего был обменян в «Аризону». Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 490 матчей и набрал 296 (127+169) очков, в
Джозеф был выбран на драфте 2017 года в первом раунде под общим 23-м номером «Аризоной», в НХЛ еще не провел ни одной игры. Биркс был выбран «Питтсбургом» на драфте 2013 года в шестом раунде под общим 164-м номером, в НХЛ не провел ни оной игры.