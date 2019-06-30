Клуб НХЛ «Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону» на Гальченюка

Источник: AP 2019

Взамен «Питтсбург» получит 25-летнего форварда Алекса Гальченюка и 19-летнего защитника Пьера-Оливера Джозефа. Также «Питтсбург» вместе с 31-летним Кесселом отдаст «Аризоне» 23-летнего защитника Дэйна Биркса и право выбора в четвертом раунде на драфте 2020 года.

Кессел был выбран на драфте 2006 года в первом раунде под общим пятым номером «Бостоном», за который провел три сезона. После этого он перешел в «Торонто», где отыграл шесть сезонов. За «Питтсбург» он выступал с 2015 года и стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2016, 2017). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 996 матчей и набрал 823 очка (357 шайб + 466 передач), в плей-офф на его счету 77 (33+44) очков в 87 матчах.

Гальченюк был выбран на драфте 2012 года в первом раунде под общим третьим номером «Монреалем». В составе канадского клуба он отыграл шесть сезонов, после чего был обменян в «Аризону». Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 490 матчей и набрал 296 (127+169) очков, в плей-офф на его счету 13 (4+9) очков в 28 играх.