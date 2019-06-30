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09:40 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Торонто» предварительно договорился с «Оттавой» об обмене хоккеиста Зайцева

ТАСС, 30 июня. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» и «Оттава» имеют предварительную договоренность об обмене российского защитника Никиты Зайцева. Об этом сообщает журналист телеканала TSN Боб Маккензи на своей странице в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

Взамен «Торонто» получит 25-летнего защитника Коди Сеси. По информации Маккензи, сделка не может быть совершена до 1 июля, когда «Торонто» должен будет выплатить 27-летнему Зайцеву подписной бонус в размере $3 млн.

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Зайцев выступает за «Торонто» с 2016 года, до этого он был игроком новосибирской «Сибири» и московского ЦСКА. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 223 матча, в которых набрал 63 очка (12 голов + 51 результативная передача), в плей-офф на его счету 18 игр и две передачи. В составе сборной России Зайцев дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира — в 2016 и 2019 годах.

Сеси был выбран «Оттавой» на драфте 2012 года в первом раунде под общим 15-м номером. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 440 матчей и набрал 118 (32+86) очков, в плей-офф на его счету три передачи в 25 играх.

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