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19:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Даллас» выкупил контракт Валерия Ничушкина

«Даллас Старз» выкупил контракт нападающего Валерия Ничушкина, информирует официальный сайт «звёзд». По оставшемуся году контракта россиянин должен был заработать $ 2,95 млн.

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Источник: AP 2019

Согласно правилам, игроков, которым не исполнилось 26 лет, можно выкупить за 1/3 суммы, а не за 2/3, как всех остальных. Избавившись от Ничушкина, техасцы сэкономили $ 1,8 млн под потолком зарплат. Согласно условиям выкупа, одна треть зарплаты россиянина будет выплачена ему в течение двух лет, а сам игрок получил статус неограниченно свободного агента.

В минувшем регулярном сезоне 24-летний челябинец стал первым полевым хоккеистом в истории лиги, кто в регулярном чемпионате не забил ни одного гола и не набрал штрафных минут, при этом проведя более 50 матчей. В сезоне-2018/19 на счету Ничушкина 10 (0+10) очков в 57 матчах при показателе полезности «-4».

В плей-офф Валерий сыграл всего один матч. В последний раз в официальном матче Ничушкин забросил шайбу 14 апреля 2018 года, выступая за ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Таким образом, безголевая серия форварда в официальных матчах составляет больше года.

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