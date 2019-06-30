«Даллас» выкупил контракт Валерия Ничушкина

Согласно правилам, игроков, которым не исполнилось 26 лет, можно выкупить за 1/3 суммы, а не за 2/3, как всех остальных. Избавившись от Ничушкина, техасцы сэкономили $ 1,8 млн под потолком зарплат. Согласно условиям выкупа, одна треть зарплаты россиянина будет выплачена ему в течение двух лет, а сам игрок получил статус неограниченно свободного агента.

В минувшем регулярном сезоне 24-летний челябинец стал первым полевым хоккеистом в истории лиги, кто в регулярном чемпионате не забил ни одного гола и не набрал штрафных минут, при этом проведя более 50 матчей. В сезоне-2018/19 на счету Ничушкина 10 (0+10) очков в 57 матчах при показателе полезности «-4».