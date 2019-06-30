«Даллас» выкупил контракт Валерия Ничушкина
«Даллас Старз» выкупил контракт нападающего Валерия Ничушкина, информирует официальный сайт «звёзд». По оставшемуся году контракта россиянин должен был заработать $ 2,95 млн.
«Даллас Старз» выкупил контракт нападающего Валерия Ничушкина, информирует официальный сайт «звёзд». По оставшемуся году контракта россиянин должен был заработать $ 2,95 млн.
Согласно правилам, игроков, которым не исполнилось 26 лет, можно выкупить за 1/3 суммы, а не за 2/3, как всех остальных. Избавившись от Ничушкина, техасцы сэкономили $ 1,8 млн под потолком зарплат. Согласно условиям выкупа, одна треть зарплаты россиянина будет выплачена ему в течение двух лет, а сам игрок получил статус неограниченно свободного агента.
В