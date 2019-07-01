СМИ: Клуб НХЛ «Айлендерс» является фаворитом в борьбе за нападающего Панарина

Источник: AP 2019

В прошлом сезоне Панарин выступал за «Коламбус», срок действия его контракта истек 1 июля и он стал свободным агентом. Рынок свободных агентов официально откроется в понедельник вечером по московскому времени.

Также состав «Айлендерс» может пополнить российский голкипер Семен Варламов, проведший прошедший сезон в составе «Колорадо» и также являющийся свободным агентом. Еще один свободный агент — голкипер Сергей Бобровский, выступавший за «Коламбус», — с большой долей вероятности продолжит карьеру во «Флориде». По информации Маккензи, все трое хоккеистов на данный момент не подписали контракты ни с одним из клубов лиги.