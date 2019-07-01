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09:57 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Коламбус» готов предложить хоккеисту Панарину восьмилетний контракт на $100 млн

ТАСС, 1 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» готов предложить российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на общую сумму $100 млн. Об этом сообщает портал The Athletic.

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Источник: AP 2019

Срок действия контракта Панарина с «Коламбусом» истек 1 июля, на правах свободного агента может подписать контракт с любым клубом. Рынок свободных агентов официально откроется в понедельник вечером по московскому времени.

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По информации портала, клуб изначально намерен предложить 27-летнему форварду восьмилетний контракт на $96 млн ($12 млн за сезон), но готов увеличить общую сумму до $100 млн ($12,5 млн).

Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за подписание контракта с Панариным является «Айлендерс». Также сообщалось об интересе к хоккеисту со стороны «Рейнджерс», «Флориды», «Колорадо» и «Чикаго».

В прошедшем сезоне Панарин сыграл 79 матчей и набрал 87 очков (28 шайб + 59 передач) в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 11 очков (5+6) в 10 матчах. За «Коламбус» Панарин играет с 2017 года. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 322 матча, в которых набрал 320 (116+204) очков, в плей-офф на его счету 26 (9+17) очков в 27 играх.

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