СМИ: «Коламбус» готов предложить хоккеисту Панарину восьмилетний контракт на $100 млн

Источник: AP 2019

Срок действия контракта Панарина с «Коламбусом» истек 1 июля, на правах свободного агента может подписать контракт с любым клубом. Рынок свободных агентов официально откроется в понедельник вечером по московскому времени.

По информации портала, клуб изначально намерен предложить 27-летнему форварду восьмилетний контракт на $96 млн ($12 млн за сезон), но готов увеличить общую сумму до $100 млн ($12,5 млн).

Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за подписание контракта с Панариным является «Айлендерс». Также сообщалось об интересе к хоккеисту со стороны «Рейнджерс», «Флориды», «Колорадо» и «Чикаго».