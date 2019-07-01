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16:04 (мск), источник: ТАСС

Российский хоккеист Зайцев обменян из «Торонто» в «Оттаву»

ТАСС, 1 июля. Российский защитник Никита Зайцев в результате обмена продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава». Об этом сообщает пресс-служба «Оттавы».

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Источник: AP 2019

27-летний россиянин был обменян из «Торонто» вместе с нападающими Коннором Брауном и Майклом Карконом. «Торонто» взамен получил защитников Коди Сеси, Бена Харпура, форварда Аарона Лучука, а также право выбора в 3-м раунде драфта 2020 года.

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«Торонто» выплатит Зайцеву подписной бонус в размере $3 млн. Контракт россиянина с «Торонто» был рассчитан до 2024 года и включал в себя пункт о запрете на обмен, от которого хоккеист отказался. Согласно договору, годовой оклад игрока равнялся $4,5 млн. В конце мая Зайцев по личным причинам попросил руководство «Торонто» обменять его в другой клуб.

Зайцев выступал за «Торонто» с 2016 года, до этого он был игроком новосибирской «Сибири» и ЦСКА. В завершившемся сезоне российский защитник провел 81 матч, набрав 14 (3 гола + 11 передач) очков за результативность. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 223 матча, в которых набрал 63 очка (12+51), в плей-офф на его счету 18 игр и две передачи.

В составе сборной России Зайцев дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2019).

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