Несколько клубов НХЛ проявляют интерес к Ничушкину

Источник: ИТАР-ТАСС

29 июня клуб НХЛ «Даллас» выставил 24-летнего Ничушкина на драфт отказов, а на следующий день выкупил контракт хоккеиста. Контракт россиянина с клубом действовал еще год, за который он должен был заработать $3,2 млн. Согласно условиям выкупа, он получит треть этой суммы в течение двух следующих сезонов. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) права на Ничушкина принадлежат московскому ЦСКА, за который он выступал с 2016 по 2018 год.

«Сначала будут обсуждаться и рассматриваться варианты с НХЛ. Валерием интересуются клубы НХЛ и не один, а несколько. Пока преждевременно говорить об интересе со стороны ЦСКА и о том, что он возвращается в КХЛ», — пояснил Бабаев.

Ничушкин был выбран «Далласом» на драфте НХЛ 2013 года под общим 10-м номером, он выступал за клуб с 2013 по 2016 год. Россиянин вернулся в «Даллас» в 2018-м, в прошедшем сезоне он провел 57 игр и не забросил ни одной шайбы, сделав 10 голевых передач. В плей-офф он сыграл один матч, не совершив результативных действий.