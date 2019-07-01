Клуб НХЛ «Рейнджерс» объявил о переходе Панарина
ТАСС, 1 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт с российским нападающим Артемием Панариным. Об этом сообщает
ТАСС, 1 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт с российским нападающим Артемием Панариным. Об этом сообщает
Срок действия контракта 27-летнего Панарина с «Коламбусом» истек 1 июля, на правах свободного агента он мог подписать соглашение с любым клубом.
По данным Sportsnet, контракт Панарина с «Рейнджерс» на общую сумму $81,5 млн рассчитан на семь лет. Панарин стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ, в среднем за сезон он будет зарабатывать $11,642 млн, ранее лидером по этому показателю среди россиян был капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ($9,538 млн), больше Панарина в лиге будет получать лишь нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид ($12,5 млн). При этом, как утверждает журнал The Athletic, российский форвард отказался от предложения «Коламбуса» на общую сумму $96 млн ($14,5 млн за сезон). Также в услугах нападающего были заинтересованы «Айлендерс» и «Флорида».
В прошедшем сезоне Панарин сыграл 79 матчей и набрал 87 очков (28 шайб + 59 передач) в регулярном чемпионате, в
В России форвард играл за подмосковный «Витязь», казанский «Ак Барс» и петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в 2015 году. На его счету серебряная (2015) и две бронзовые (2016, 2017) медали чемпионатов мира, а также золото чемпионата мира среди молодежных команд 2011 года.
Таким образом, в предстоящем сезоне НХЛ за «Рейнджерс» могут сыграть пять россиян: голкипер Александр Георгиев и нападающие Виталий Кравцов, Павел Бучневич, Владислав Наместников и Панарин. В прошедшем сезоне «Рейнджерс» заняли 12-е место в Восточной конференции и не смогли выйти в