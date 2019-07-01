Клуб НХЛ «Рейнджерс» объявил о переходе Панарина

Источник: AP 2019

Срок действия контракта 27-летнего Панарина с «Коламбусом» истек 1 июля, на правах свободного агента он мог подписать соглашение с любым клубом.

По данным Sportsnet, контракт Панарина с «Рейнджерс» на общую сумму $81,5 млн рассчитан на семь лет. Панарин стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ, в среднем за сезон он будет зарабатывать $11,642 млн, ранее лидером по этому показателю среди россиян был капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ($9,538 млн), больше Панарина в лиге будет получать лишь нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид ($12,5 млн). При этом, как утверждает журнал The Athletic, российский форвард отказался от предложения «Коламбуса» на общую сумму $96 млн ($14,5 млн за сезон). Также в услугах нападающего были заинтересованы «Айлендерс» и «Флорида».

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В прошедшем сезоне Панарин сыграл 79 матчей и набрал 87 очков (28 шайб + 59 передач) в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 11 очков (5+6) в 10 матчах. За «Коламбус» Панарин выступал с 2017 года, до этого он провел два сезона за «Чикаго». Всего в регулярных чемпионатах НХЛ российский нападающий провел 322 матча, в которых набрал 320 (116+204) очков, в плей-офф на его счету 26 (9+17) очков в 27 играх. По итогам сезона-2015/16 он стал обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ, набрав 77 (30+47) очков в 80 матчах.

В России форвард играл за подмосковный «Витязь», казанский «Ак Барс» и петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в 2015 году. На его счету серебряная (2015) и две бронзовые (2016, 2017) медали чемпионатов мира, а также золото чемпионата мира среди молодежных команд 2011 года.