Российский вратарь Бобровский подписал контракт с клубом НХЛ «Флорида»

Источник: AP 2019

Срок действия контракта 30-летнего Бобровского с «Коламбусом» истек 1 июля, на правах свободного агента он мог подписать соглашение с любым клубом. По данным журналиста американского телеканала Sportsnet Эллиотта Фридмана, за первые пять сезонов голкипер получит $50 млн, зарплата Бобровского за сезон составит $10 млн. Его истекший четырехлетний контракт с «Коламбусом» был рассчитан на $29,7 млн. Бобровский стал вторым голкипером в НХЛ по величине зарплаты после вратаря «Монреаля» Кэри Прайса ($10,5 млн), среди россиян он занимает также второе место по этому показателю, уступая лишь бывшему одноклубнику Артемию Панарину, перешедшему в понедельник в «Рейнджерс» ($11,642). Самым высокооплачиваемым игроком в лиге является форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид ($12,5 млн).

В минувшем сезоне Бобровский выступал за «Коламбус», за который провел 62 матча в регулярном чемпионате, отразив 91,3% бросков по своим воротам, пропуская в среднем 2,58 шайбы за игру, также в его активе девять матчей «на ноль». В плей-офф «Коламбус» во втором раунде уступил «Бостону» (счет в серии 2−4), российский голкипер принял участие во всех десяти встречах, отразив 92,5% бросков, пропуская в среднем 2,41 шайбы за игру.

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Бобровский, будучи не задрафтованным, дебютировал в НХЛ в составе «Филадельфии» в 2010 году, в 2012-м он перешел в «Коламбус». Всего в НХЛ он провел 457 матчей, отразив 91,9% бросков. В 2013 году Бобровский стал первым российским вратарем, получившим приз «Везина Трофи», который вручается лучшему голкиперу по итогам сезона НХЛ, в 2017 году он повторил это достижение. Также российский вратарь дважды принимал участие в Матче всех звезд (2015, 2017).

В России Бобровский выступал за новокузнецкий «Металлург» и петербургский СКА. В составе сборной России он стал чемпионом мира 2014 года, также в его активе серебряная и бронзовая медали мировых первенств. Всего за национальную команду он провел 39 матчей.