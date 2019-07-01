Панарин — самый дорогой русский хоккеист в истории НХЛ. Он едет в «Рейнджерс»
Российский форвард подписал контракт с клубом из
Российский форвард подписал контракт с клубом из
Вот и все. Одна из главных трансферных эпопей в истории НХЛ с участием российских хоккеистов завершилась. И совсем не так, как ждали большинство экспертов по обе стороны океана еще несколько часов назад.
«Флорида»? Туда едет только Сергей Бобровский. «Айлендерс»? Их болельщикам остается наслаждаться одним Мэттью Барзалом — Барри Тротцу не удастся поработать с еще одной звездой из России. «Колорадо» и уже бывший клуб Хлебушка «Коламбус», которые на флажке предлагали огромные контракты (причем в случае «Эвеланш» и «Айлендерс» Панарин получал бы в год по 12,5 миллионов долларов — как самый дорогой игрок мира Коннор Макдэвид) — тоже мимо. Артемий едет в
Ради главного американского города и знаменитой франшизы Панарин пошел на небольшое понижение — он заработает 81,5 миллиона долларов за семь лет. Ну как небольшое — почти на миллион меньше в среднем в год относительно других вариантов.
Панарин будет получать больше 11,6 миллиона за сезон — это второй результат во всей НХЛ! Больше только у Макдэвида. Все остальные, молодые и уже возрастные хоккеисты звезды лиги остались позади. Включая всех россиян: Панарин стал самым дорогим русским хоккеистом в истории НХЛ. Ранее из наших никто не подписывал долгосрочные контракты со средней зарплатой более «десятки». Ни Малкин, ни Овечкин, ни Кучеров.
Выбор Панарина закрепляет за «Рейнджерс» звание новой «самой русской» команды НХЛ. Два вратаря, Игорь Шестеркин и Александр Георгиев (которым, правда, бороться за одно из мест в основе — второе у Хенрика Лундквиста), Виталий Кравцов, Павел Бучневич, Владислав Наместников (стоит учесть, что двух последних могут обменять). А еще Егор Рыков, который следующий сезон наверняка проведет в АХЛ, но потенциально претендует на место в основе. И Панарин как лидер этой крутой банды. И лидер всей команды вообще — впервые в карьере он прима как по статусу, так и по зарплате.
Из всех вариантов Хлебушек выбрал не лучший с точки зрения денег — и не лучший с точки зрения краткосрочной перспективы. У «Рейнджерс» с их молодым составом нет реальных шансов побороться за Кубок Стэнли в ближайшие пару лет, да и чтобы выйти в
Пока Панарин в течение энхаэловской карьеры только прогрессировал и превосходил ожидания от своей игры. Теперь перед ним стоит куда более сложная задача: за все 11,6 миллиона в год с него в