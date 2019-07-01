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1 июля, источник: Спорт-Экспресс

Панарин — самый дорогой русский хоккеист в истории НХЛ. Он едет в «Рейнджерс»

Российский форвард подписал контракт с клубом из Нью-Йорка на семь лет на общую сумму в 81,5 миллионов долларов.

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Вот и все. Одна из главных трансферных эпопей в истории НХЛ с участием российских хоккеистов завершилась. И совсем не так, как ждали большинство экспертов по обе стороны океана еще несколько часов назад.

«Флорида»? Туда едет только Сергей Бобровский. «Айлендерс»? Их болельщикам остается наслаждаться одним Мэттью Барзалом — Барри Тротцу не удастся поработать с еще одной звездой из России. «Колорадо» и уже бывший клуб Хлебушка «Коламбус», которые на флажке предлагали огромные контракты (причем в случае «Эвеланш» и «Айлендерс» Панарин получал бы в год по 12,5 миллионов долларов — как самый дорогой игрок мира Коннор Макдэвид) — тоже мимо. Артемий едет в Нью-Йорк — в «Рейнджерс».

Источник: Спорт-Экспресс

Ради главного американского города и знаменитой франшизы Панарин пошел на небольшое понижение — он заработает 81,5 миллиона долларов за семь лет. Ну как небольшое — почти на миллион меньше в среднем в год относительно других вариантов.

Панарин будет получать больше 11,6 миллиона за сезон — это второй результат во всей НХЛ! Больше только у Макдэвида. Все остальные, молодые и уже возрастные хоккеисты звезды лиги остались позади. Включая всех россиян: Панарин стал самым дорогим русским хоккеистом в истории НХЛ. Ранее из наших никто не подписывал долгосрочные контракты со средней зарплатой более «десятки». Ни Малкин, ни Овечкин, ни Кучеров.

Источник: Спорт-Экспресс

Выбор Панарина закрепляет за «Рейнджерс» звание новой «самой русской» команды НХЛ. Два вратаря, Игорь Шестеркин и Александр Георгиев (которым, правда, бороться за одно из мест в основе — второе у Хенрика Лундквиста), Виталий Кравцов, Павел Бучневич, Владислав Наместников (стоит учесть, что двух последних могут обменять). А еще Егор Рыков, который следующий сезон наверняка проведет в АХЛ, но потенциально претендует на место в основе. И Панарин как лидер этой крутой банды. И лидер всей команды вообще — впервые в карьере он прима как по статусу, так и по зарплате.

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Из всех вариантов Хлебушек выбрал не лучший с точки зрения денег — и не лучший с точки зрения краткосрочной перспективы. У «Рейнджерс» с их молодым составом нет реальных шансов побороться за Кубок Стэнли в ближайшие пару лет, да и чтобы выйти в плей-офф, им придется очень сильно постараться. Зато потом — при грамотном развитии Кравцова, финского вундеркинда Каапо Какко, который уже зажег на взрослом чемпионате мира, двух молодых российских вратарей — можно на много лет ворваться в пул постоянных фаворитов.

Источник: Спорт-Экспресс

Пока Панарин в течение энхаэловской карьеры только прогрессировал и превосходил ожидания от своей игры. Теперь перед ним стоит куда более сложная задача: за все 11,6 миллиона в год с него в Нью-Йорке, в котором давление СМИ и болельщиков гораздо выше, чем в Коламбусе, с него будут требовать чудеса. И не меньше.

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