Контракт Панарина — новая сказка русского хоккея. Теперь он рядом с великими
Тут все, кроме цифр.
Тут все, кроме цифр.
Подтвержденный контракт Панарина появился на сайте Capfriendly — чудесном месте со всеми контрактами игроков НХЛ — через несколько минут после новости о его новом клубе. Я зашел туда, чтобы подтвердить одну догадку: существует важное измерение величия хоккеиста, кроме трофеев, очков и личных наград — и нашел ровно то, что искал.
В конце недавнего подкаста об Овечкине мы уткнулись примерно в стену: как доподлинно измерить величие игрока? Кубок Стэнли? Его, к сожалению, можно получить — и не получить — случайно. Награды? Ее можно прикарманить после всего одного удачного сезона. Очки? Их набирают все подряд — и что, все топ-10 бомбардиров НХЛ великие? Или топ-5?
На самом деле, все становится намного проще, если посчитать деньги.
Да, генменеджеры совершают ошибки. Да,
Кэпхит Панарина (средняя зарплата за сезон) сейчас — второй в НХЛ. Он уступает только канадцу, которого сами канадцы уже лет пять считают на уровне Гретцки и Кросби — то есть примерно
Величие Овечкина выражалось в суперконтракте в 2008-м, а потом в безумном количестве голов. У Малкина — три Кубка Стэнли. У Кучерова — поверженный рекорд Могильного. У Тарасенко — самый свежий Кубок Стэнли. А у Панарина один из самых больших контрактов в лиге — и это он еще выбрал не самое щедрое предложение.
В такие моменты в кино здорово смотрится перемотка назад. Старт в Коркино, дедушкины наставления, переезд в Подольск. Вызов в молодежную сборную, которая вырвет золото в финале у канадцев. Всякий раз, когда разговор заходит о Панарине, Валерий Брагин вспоминает: мне советовали его, маленького, не брать — но я увидел настоящий мужской стержень и не ошибся. Потом у Артемия была роль креативного края в команде тафгаев (да, он играл в том самом злобном «Витязе»), серая командировка в «Ак Барс» и переход в СКА, где тоже загорелось не сразу.
Все это время о нем никто не говорил и даже не думал как об одном из лучших нападающих планеты. Он старался, слушал советы старших и, главное, свое сердце. Сердце вместе со стержнем привели его чуть ли не к лучшему контракту года в мировом хоккее. От Коркино к 11 млн в год — отличная сказка для пацанов, у которых сейчас небольшие летние каникулы перед стартом нового сезона и которым нужно
Посмотрите на парня с фотографии. У него
Конечно «Рейнджерс» платят Панарину, предполагая, что в будущем он принесет им кубок — но они подписали не эффективную гору мышц, а компактного парня, который может обыграть, отдать и бросить — и который делал это с самого детства. Пока такие парни, как Артемий, будут получать большие контракты в НХЛ, игра будет жить.