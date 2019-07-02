Контракт Панарина — новая сказка русского хоккея. Теперь он рядом с великими

Источник: AFP 2019

Подтвержденный контракт Панарина появился на сайте Capfriendly — чудесном месте со всеми контрактами игроков НХЛ — через несколько минут после новости о его новом клубе. Я зашел туда, чтобы подтвердить одну догадку: существует важное измерение величия хоккеиста, кроме трофеев, очков и личных наград — и нашел ровно то, что искал.

В конце недавнего подкаста об Овечкине мы уткнулись примерно в стену: как доподлинно измерить величие игрока? Кубок Стэнли? Его, к сожалению, можно получить — и не получить — случайно. Награды? Ее можно прикарманить после всего одного удачного сезона. Очки? Их набирают все подряд — и что, все топ-10 бомбардиров НХЛ великие? Или топ-5?

На самом деле, все становится намного проще, если посчитать деньги.

Да, генменеджеры совершают ошибки. Да, какие-то игроки получают хорошие контракты по итогам одного-двух удачных сезонов, а потом резко теряют в цене — и их зарплата становится проблемой для клуба. Тем не менее, в НХЛ, в которой существует реальный потолок зарплат, в большинстве случаев игроков оценивают адекватно. Хорошим платят хорошо, лучшим платят много.

Вот он нужный параметр: крутые игроки получают больше всех. Просто, как в интервью Дудя.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzYbvKFBmdq/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzYbvKFBmdq/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzYbvKFBmdq/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от New York Rangers (@nyrangers)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-01T17:01:29+00:00">1 Июл 2019 в 10:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кэпхит Панарина (средняя зарплата за сезон) сейчас — второй в НХЛ. Он уступает только канадцу, которого сами канадцы уже лет пять считают на уровне Гретцки и Кросби — то есть примерно третьим-четвертым лучшим игроком в своей истории. Прямо сейчас Артемий — в топ-2 самых крутых парней в НХЛ. Овечкин, Малкин и даже Кучеров остались где-то внизу и вряд ли уже поднимутся выше.

Его новый контракт — абсолютно заслуженный — наконец-то позволил зафиксировать талант Панарина в понятных единицах.

Величие Овечкина выражалось в суперконтракте в 2008-м, а потом в безумном количестве голов. У Малкина — три Кубка Стэнли. У Кучерова — поверженный рекорд Могильного. У Тарасенко — самый свежий Кубок Стэнли. А у Панарина один из самых больших контрактов в лиге — и это он еще выбрал не самое щедрое предложение.

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В такие моменты в кино здорово смотрится перемотка назад. Старт в Коркино, дедушкины наставления, переезд в Подольск. Вызов в молодежную сборную, которая вырвет золото в финале у канадцев. Всякий раз, когда разговор заходит о Панарине, Валерий Брагин вспоминает: мне советовали его, маленького, не брать — но я увидел настоящий мужской стержень и не ошибся. Потом у Артемия была роль креативного края в команде тафгаев (да, он играл в том самом злобном «Витязе»), серая командировка в «Ак Барс» и переход в СКА, где тоже загорелось не сразу.

Все это время о нем никто не говорил и даже не думал как об одном из лучших нападающих планеты. Он старался, слушал советы старших и, главное, свое сердце. Сердце вместе со стержнем привели его чуть ли не к лучшему контракту года в мировом хоккее. От Коркино к 11 млн в год — отличная сказка для пацанов, у которых сейчас небольшие летние каникулы перед стартом нового сезона и которым нужно чем-то вдохновиться.

Источник: Sports.ru

Посмотрите на парня с фотографии. У него по-прежнему нет золота Олимпиады или чемпионата мира (пока). У него нет Кубка Стэнли (пока). Он не набирал больше всех очков в НХЛ (пока). Все, что у него есть из трофеев — это золото МЧМ и Кубок Гагарина. Но сегодня за ним охотились долларовые миллионеры — и он выбирал самое лучшее предложение. Он был королем вечеринки, хотя почти ничего не выиграл в хоккее, а в одном из интервью признался, что не особо слушает тренеров. Как такое возможно? Штука в том, что Панарин — один из самых верных поклонников хоккея как игры. Не как шахмат, игры схем или набора тяжелых физических упражнений. А именно игры — придумать какую-то хитрость, финт или просто бросить в ближний. Игра! Панаринские 11 млн — подсказка тем самым пацанам и напоминание всем: да, в хоккее нужно быть сильным и тренированным. Но тяжелая работа — это второй пункт программы. Главное — это веселая игра: когда шайба у тебя, придумай с ней что-то интересное.