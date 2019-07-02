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14:11 (мск), источник: Sports.Ru

Контракт Панарина — новая сказка русского хоккея. Теперь он рядом с великими

Тут все, кроме цифр.

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Источник: AFP 2019

Подтвержденный контракт Панарина появился на сайте Capfriendly — чудесном месте со всеми контрактами игроков НХЛ — через несколько минут после новости о его новом клубе. Я зашел туда, чтобы подтвердить одну догадку: существует важное измерение величия хоккеиста, кроме трофеев, очков и личных наград — и нашел ровно то, что искал.

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В конце недавнего подкаста об Овечкине мы уткнулись примерно в стену: как доподлинно измерить величие игрока? Кубок Стэнли? Его, к сожалению, можно получить — и не получить — случайно. Награды? Ее можно прикарманить после всего одного удачного сезона. Очки? Их набирают все подряд — и что, все топ-10 бомбардиров НХЛ великие? Или топ-5?

На самом деле, все становится намного проще, если посчитать деньги.

Да, генменеджеры совершают ошибки. Да, какие-то игроки получают хорошие контракты по итогам одного-двух удачных сезонов, а потом резко теряют в цене — и их зарплата становится проблемой для клуба. Тем не менее, в НХЛ, в которой существует реальный потолок зарплат, в большинстве случаев игроков оценивают адекватно. Хорошим платят хорошо, лучшим платят много.

Вот он нужный параметр: крутые игроки получают больше всех. Просто, как в интервью Дудя.
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Кэпхит Панарина (средняя зарплата за сезон) сейчас — второй в НХЛ. Он уступает только канадцу, которого сами канадцы уже лет пять считают на уровне Гретцки и Кросби — то есть примерно третьим-четвертым лучшим игроком в своей истории. Прямо сейчас Артемий — в топ-2 самых крутых парней в НХЛ. Овечкин, Малкин и даже Кучеров остались где-то внизу и вряд ли уже поднимутся выше.

Его новый контракт — абсолютно заслуженный — наконец-то позволил зафиксировать талант Панарина в понятных единицах.

Величие Овечкина выражалось в суперконтракте в 2008-м, а потом в безумном количестве голов. У Малкина — три Кубка Стэнли. У Кучерова — поверженный рекорд Могильного. У Тарасенко — самый свежий Кубок Стэнли. А у Панарина один из самых больших контрактов в лиге — и это он еще выбрал не самое щедрое предложение.

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В такие моменты в кино здорово смотрится перемотка назад. Старт в Коркино, дедушкины наставления, переезд в Подольск. Вызов в молодежную сборную, которая вырвет золото в финале у канадцев. Всякий раз, когда разговор заходит о Панарине, Валерий Брагин вспоминает: мне советовали его, маленького, не брать — но я увидел настоящий мужской стержень и не ошибся. Потом у Артемия была роль креативного края в команде тафгаев (да, он играл в том самом злобном «Витязе»), серая командировка в «Ак Барс» и переход в СКА, где тоже загорелось не сразу.

Все это время о нем никто не говорил и даже не думал как об одном из лучших нападающих планеты. Он старался, слушал советы старших и, главное, свое сердце. Сердце вместе со стержнем привели его чуть ли не к лучшему контракту года в мировом хоккее. От Коркино к 11 млн в год — отличная сказка для пацанов, у которых сейчас небольшие летние каникулы перед стартом нового сезона и которым нужно чем-то вдохновиться.

Источник: Sports.ru

Посмотрите на парня с фотографии. У него по-прежнему нет золота Олимпиады или чемпионата мира (пока). У него нет Кубка Стэнли (пока). Он не набирал больше всех очков в НХЛ (пока). Все, что у него есть из трофеев — это золото МЧМ и Кубок Гагарина. Но сегодня за ним охотились долларовые миллионеры — и он выбирал самое лучшее предложение. Он был королем вечеринки, хотя почти ничего не выиграл в хоккее, а в одном из интервью признался, что не особо слушает тренеров. Как такое возможно? Штука в том, что Панарин — один из самых верных поклонников хоккея как игры. Не как шахмат, игры схем или набора тяжелых физических упражнений. А именно игры — придумать какую-то хитрость, финт или просто бросить в ближний. Игра! Панаринские 11 млн — подсказка тем самым пацанам и напоминание всем: да, в хоккее нужно быть сильным и тренированным. Но тяжелая работа — это второй пункт программы. Главное — это веселая игра: когда шайба у тебя, придумай с ней что-то интересное.

Конечно «Рейнджерс» платят Панарину, предполагая, что в будущем он принесет им кубок — но они подписали не эффективную гору мышц, а компактного парня, который может обыграть, отдать и бросить — и который делал это с самого детства. Пока такие парни, как Артемий, будут получать большие контракты в НХЛ, игра будет жить.

«День с Алексеем Шевченко»: Панарин и Бобровский будут получать больше, чем Овечкин
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12:12 (мск)© Ньюстюб
Нью-Йорк Рейнджерс
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