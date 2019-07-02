Президент «Рейнджерс» в восторге от перехода Панарина
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон заявил, что восторженно отреагировал на переход в команду форварда Артемия Панарина.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон заявил, что восторженно отреагировал на переход в команду форварда Артемия Панарина.
Панарин в понедельник на правах неограниченного свободного агента подписал семилетний контракт с «Рейнджерс». По данным СМИ, 27-летний российский форвард будет зарабатывать 11,642 миллиона долларов за сезон.
Он идеально нам подходит. Я в восторге. Он любит забивать, любит выигрывать, я думаю, что он полюбит все, что связано с игрой в «Нью-Йорк Рейнджерс».
Панарин в прошедшем сезоне НХЛ провел 79 матчей за «Коламбус Блю Джекетс» в регулярном чемпионате, набрав 87 (28+59) баллов за результативность, а также отметился пятью шайбами и шестью передачами в десяти играх