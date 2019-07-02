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10:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент «Рейнджерс» в восторге от перехода Панарина

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон заявил, что восторженно отреагировал на переход в команду форварда Артемия Панарина.

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Источник: AP 2019

Панарин в понедельник на правах неограниченного свободного агента подписал семилетний контракт с «Рейнджерс». По данным СМИ, 27-летний российский форвард будет зарабатывать 11,642 миллиона долларов за сезон.

Он идеально нам подходит. Я в восторге. Он любит забивать, любит выигрывать, я думаю, что он полюбит все, что связано с игрой в «Нью-Йорк Рейнджерс».
Джон Дэвидсон
президент «Нью-Йорк Рейнджерс»
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Панарин в прошедшем сезоне НХЛ провел 79 матчей за «Коламбус Блю Джекетс» в регулярном чемпионате, набрав 87 (28+59) баллов за результативность, а также отметился пятью шайбами и шестью передачами в десяти играх плей-офф.

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