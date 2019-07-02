Президент «Рейнджерс» в восторге от перехода Панарина

Он идеально нам подходит. Я в восторге. Он любит забивать, любит выигрывать, я думаю, что он полюбит все, что связано с игрой в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Джон Дэвидсон президент «Нью-Йорк Рейнджерс»