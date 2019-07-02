Бобровский: Хочу как можно скорее начать побеждать в составе «Флориды»

Я очень рад присоединиться к «Пантерз». Это важный день для меня и моей семьи. Я с нетерпением жду возможности выступать перед болельщиками «пантер». Хочу поблагодарить владельца клуба Винсента Виолу, президента Мэтта Колдуэлла, генменеджера Дэйла Тэллона, тренера Джоэля Кенневилля за доверие и предоставленную возможность попробовать завоевать Кубок (Стэнли) с «Флоридой». Не могу дождаться момента, когда надену форму «пантер» и начну побеждать.

Сергей Бобровский вратарь «Флориды»