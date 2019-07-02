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09:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бобровский: Хочу как можно скорее начать побеждать в составе «Флориды»

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российский голкипер Сергей Бобровский заявил, что с нетерпением ждет возможности дебютировать за клуб НХЛ «Флорида» и как можно скорее начать выигрывать.

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Источник: AP 2019

Бобровский, выступавший в минувшем сезоне за «Коламбус Блю Джекетс, в понедельник заключил с «Флоридой» семилетний контракт. По данным СМИ, вратарь, которому в сентябре исполнится 31 год, будет получать в среднем по десять миллионов долларов за сезон.

Я очень рад присоединиться к «Пантерз». Это важный день для меня и моей семьи. Я с нетерпением жду возможности выступать перед болельщиками «пантер». Хочу поблагодарить владельца клуба Винсента Виолу, президента Мэтта Колдуэлла, генменеджера Дэйла Тэллона, тренера Джоэля Кенневилля за доверие и предоставленную возможность попробовать завоевать Кубок (Стэнли) с «Флоридой». Не могу дождаться момента, когда надену форму «пантер» и начну побеждать.
Сергей Бобровский
вратарь «Флориды»

Бобровский в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ в составе «Коламбуса» одержал 37 побед в 62 матчах и провел девять игр «на ноль». В 2013 и 2017 годах он становился обладателем награды «Везина Трофи», вручаемой лучшему голкиперу по итогам регулярного сезона НХЛ.

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