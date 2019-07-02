Панарин сделал «Рейнджерс» самой русской командой в истории НХЛ. Нам снова есть за кого болеть
В истории НХЛ не было больше русских в одной команде, чем сейчас в «Рейнджерс».
В истории НХЛ не было больше русских в одной команде, чем сейчас в «Рейнджерс».
Вряд ли во всем российском хоккее есть игрок более обожаемый болельщиками, чем Артемий Панарин. Его непосредственность, открытость, а с недавних пор еще и принципиальная гражданская позиция, привлекают не меньше, чем мудреные финты и броски в касание. С Панариным за роль главного любимца публики мог бы поспорить Евгений Кузнецов, но у него нет столь же очаровательного пса, как Рыжий. Любой клуб, за который бы ни выступал Панарин, обречен если не на популярность в России, то хотя бы на повышенное внимание. Даже у «Коламбуса», который после фейлов Жердева и Филатова считался кладбищем талантов, нашел в нашей стране своих поклонников.
Бьемся об заклад, что новый клуб Панарина в ближайшие пару лет обрастет солидным
Правда, особой популярности «Чикаго» образца начала XXI в России не снискал. Прежде всего, потому, что в составе «ястребов» и близко не было игрока харизмы и калибра Панарина. Да, нынешний генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов был не просто лидером, а капитаном команды, но на родине у него было не так много фанатов. Что до остальных его соотечественников из «Чикаго», то не все из них провели тот сезон от начала и до конца. Королева отправляли в
Вот и нынешние «русские рейнджеры» друг другу рознь.
В продлении отношений с «Рейнджерс» мало кто сомневается, но позиции Бучневича уже не так крепки, как год или два назад. В
Не в полный голос, но шепотом заговорили о возможном обмене Владислава Наместникова. Как показала жизнь, обмен между «Тампой» и «Рейнджерс» оказался из категории «lose-lose». Джей Ти Миллера «молнии» уже сбагрили в «Ванкувер», а схожую участь предрекают россиянину. Наместников в синей форме даже близко не напоминал того самого идеального партнера для Кучерова и Стэмкоса. Быть может, поставив его к другой суперзвезде из России, племянник Вячеслава Козлова снова обретет себя? Пока же будущее Наместникова в тумане. Еще до начала регулярного чемпионата количество русских в «Рейнджерс» может сократиться до восьми.
Наверняка сезон в АХЛ начнет Егор Рыков. Защитник, который в основу СКА попадал только благодаря возрастному лимиту, а в «Сочи» далеко не сразу вышел на ведущие роли, должен пройти все ступени на пути в основу. Учитывая, что на молодежном уровне Рыков привык много играть в большинстве, коротким этот путь наверняка не будет.
Там же, в «Хартфорде», придется коротать время
Чем это не мотивация для Панарина и Ко доказать хоккейному
Дмитрий Ерыкалов