Панарин сделал «Рейнджерс» самой русской командой в истории НХЛ. Нам снова есть за кого болеть

Источник: AP 2019

Вряд ли во всем российском хоккее есть игрок более обожаемый болельщиками, чем Артемий Панарин. Его непосредственность, открытость, а с недавних пор еще и принципиальная гражданская позиция, привлекают не меньше, чем мудреные финты и броски в касание. С Панариным за роль главного любимца публики мог бы поспорить Евгений Кузнецов, но у него нет столь же очаровательного пса, как Рыжий. Любой клуб, за который бы ни выступал Панарин, обречен если не на популярность в России, то хотя бы на повышенное внимание. Даже у «Коламбуса», который после фейлов Жердева и Филатова считался кладбищем талантов, нашел в нашей стране своих поклонников.

Бьемся об заклад, что новый клуб Панарина в ближайшие пару лет обрастет солидным фан-клубом. «Рейнджерс» не только сделал Артемия самым дорогим русским хоккеистом в истории, но и довели количество хоккеистов из нашей страны до семи. Больше в истории НХЛ еще не было. Все мы помним Русскую пятерку «Детройта», не так давно пять россиян выступало за «Тампу-Бэй», а рекорд до недавнего времени принадлежал «Чикаго». В сезоне-2002/03 через первый заокеанский клуб Панарина прошли Борис Миронов, Александр Карповцев, Игорь Королев, Андрей Николишин, Сергей Березин, Алексей Жамнов и Игорь Радулов.

Правда, особой популярности «Чикаго» образца начала XXI в России не снискал. Прежде всего, потому, что в составе «ястребов» и близко не было игрока харизмы и калибра Панарина. Да, нынешний генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов был не просто лидером, а капитаном команды, но на родине у него было не так много фанатов. Что до остальных его соотечественников из «Чикаго», то не все из них провели тот сезон от начала и до конца. Королева отправляли в фарм-клуб, Березина в разгар чемпионата обменяли в «Вашингтон». В общем, не все так красиво, как на бумаге.

Вот и нынешние «русские рейнджеры» друг другу рознь.

Нет особых сомнений в том, что Панарин будет выходить в первом звене и станет настоящей звездой «Мэдисон Сквер Гардена». Павла Бучневича в предсезонных раскладах записывают чуть ли не в партнеры Панарина по звену, но на руках у уроженца Череповца до сих пор нет нового контракта.

В продлении отношений с «Рейнджерс» мало кто сомневается, но позиции Бучневича уже не так крепки, как год или два назад. В Нью-Йорке все чаще стали замечать не талант, а нестабильность молодого российского нападающего.

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Не в полный голос, но шепотом заговорили о возможном обмене Владислава Наместникова. Как показала жизнь, обмен между «Тампой» и «Рейнджерс» оказался из категории «lose-lose». Джей Ти Миллера «молнии» уже сбагрили в «Ванкувер», а схожую участь предрекают россиянину. Наместников в синей форме даже близко не напоминал того самого идеального партнера для Кучерова и Стэмкоса. Быть может, поставив его к другой суперзвезде из России, племянник Вячеслава Козлова снова обретет себя? Пока же будущее Наместникова в тумане. Еще до начала регулярного чемпионата количество русских в «Рейнджерс» может сократиться до восьми.

Наверняка сезон в АХЛ начнет Егор Рыков. Защитник, который в основу СКА попадал только благодаря возрастному лимиту, а в «Сочи» далеко не сразу вышел на ведущие роли, должен пройти все ступени на пути в основу. Учитывая, что на молодежном уровне Рыков привык много играть в большинстве, коротким этот путь наверняка не будет. Какое-то время в фарм-клубе придется провести и другому новичку. Несмотря на то, что Виталию Кравцову лагере развития отвешивают один комплимент за другим, адаптацию к североамериканскому хоккею никто не отменял.

Там же, в «Хартфорде», придется коротать время кому-то из российских вратарей. Теоретически тандем Георгиев — Шестеркин своей игрой может вынудить руководство клуба досрочно расстаться в Лундквистом, но здесь и сейчас авторитет Короля Хенрика делает этот сценарий излишне футуристичным. Так или иначе, столкновение лбами Шестеркина и Георгиева обещает стать одной из самых захватывающих русских интриг НХЛ. Пока они всем видом показывают, будто друг друга не существует.

17 лет назад в Нью-Йорке уже была одна русифицированная команда. За «синерубашечников» в одном сезоне выступали Дарюс Каспарайтис, Владимир Малахов, Борис Миронов, Павел Буре, Алексей Ковалев и ныне покойный Роман Ляшенко. Несмотря на обилие громких имен, команда из Большого яблока даже не вышла в плей-офф.

Чем это не мотивация для Панарина и Ко доказать хоккейному Нью-Йорку, что русские и Кубок Стэнли совместимы? А если чемпионство рано или поздно случится, праздновать его в России будут не меньше, чем недавний успех «Вашингтона».