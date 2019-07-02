Российские хоккеисты Кныжов и Князев подписали контракты с «Сан-Хосе»

21-летний Кныжов в сезоне-2018/19 провел три матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА. Большую часть сезона он выступал за команду Высшей хоккейной лиги «СКА-Варяги», где принял участие в 46 матчах и набрал 6 (1 гол + 5 передач) очков.

18-летний Князев играл в главной юниорской лиге Квебека за «Шикутими» и провел 55 матчей, в которых отметился 34 (13+21) баллами за результативность. На драфте 2019 года он был выбран во втором раунде под общим 48-м номером.