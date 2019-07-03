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11:00 (мск), источник: ТАСС

Панарин признался, что мечтал играть за клуб НХЛ «Рейнджерс»

ТАСС, 3 июля. Российский нападающий Артемий Панарин назвал переход в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Рейнджерс» осуществлением мечты. Его слова приводит пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2019

В понедельник Панарин на правах неограниченно свободного агента подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» на общую сумму $81,5 млн. За новый клуб он будет выступать под 10-м номером.

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«Я мечтал играть за “Рейнджерс”, это команда “оригинальной шестерки”, и мое сердце теперь здесь. Мне пришлось принять действительно сложное решение из-за нюансов, связанных с финансами, городами и переездом. Был момент, когда я просто сел на 10 минут и задумался, но мое сердце подсказало, что Нью-Йорк будет лучшим местом для меня», — сказал Панарин. Он отметил, что ему пришлось делать трудный выбор — с предложениями на него вышли «Рейнджерс», «Айлендерс», «Колорадо», «Флорида» и «Коламбус».

В прошедшем сезоне Панарин сыграл за «Коламбус» 79 матчей и набрал 87 очков (28 шайб + 59 передач) в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 11 очков (5+6) в 10 матчах. За «Коламбус» Панарин выступал с 2017 года, до этого он провел два сезона за «Чикаго». По итогам сезона-2015/16 он стал обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате «Рейнджерс» заняли 12-е место в Восточной конференции и не смогли выйти в плей-офф.

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2 июля© Ньюстюб
Нью-Йорк Рейнджерс
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