Панарин признался, что мечтал играть за клуб НХЛ «Рейнджерс»
ТАСС, 3 июля. Российский нападающий Артемий Панарин назвал переход в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Рейнджерс» осуществлением мечты. Его слова приводит
ТАСС, 3 июля. Российский нападающий Артемий Панарин назвал переход в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Рейнджерс» осуществлением мечты. Его слова приводит
В понедельник Панарин на правах неограниченно свободного агента подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» на общую сумму $81,5 млн. За новый клуб он будет выступать под 10-м номером.
«Я мечтал играть за “Рейнджерс”, это команда “оригинальной шестерки”, и мое сердце теперь здесь. Мне пришлось принять действительно сложное решение
В прошедшем сезоне Панарин сыграл за «Коламбус» 79 матчей и набрал 87 очков (28 шайб + 59 передач) в регулярном чемпионате, в
В прошедшем регулярном чемпионате «Рейнджерс» заняли 12-е место в Восточной конференции и не смогли выйти в