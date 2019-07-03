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11:09 (мск), источник: ТАСС

Бобровский верит, что «Флорида» способна выиграть Кубок Стэнли

ТАСС, 3 июля. Российский голкипер Сергей Бобровский рассказал, что подписал контракт с «Флоридой», потому что у команды есть потенциал для завоевания Кубка Стэнли. Слова 30-летнего вратаря приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В понедельник «Флорида» подписала семилетний контракт с Бобровским на $70 млн. Он стал вторым в списке самых высокооплачиваемых вратарей лиги.

«Все из-за Кубка Стэнли, это моя главная цель, вот почему я здесь. Я верю в эту команду, верю, что мы действительно можем сделать что-то особенное», — сказал Бобровский.

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«Я подписал семилетний контракт, это долгий срок, и я хочу окружить себя победителями. В команде есть группа талантливых молодых хоккеистов и отличный тренер [Джоэль Кенневилль]. Я думаю, тренер — одна из важнейших позиций в клубе, многое зависит от того, какую атмосферу он создает. Он выиграл три Кубка Стэнли, его опыт потрясает, я рад быть частью всего этого», — добавил голкипер.

Кенневилля назначили на пост главного тренера «Пантерз» в апреле. Он трижды выигрывал Кубок Стэнли с «Чикаго». Специалист занимает второе место в истории лиги по числу победу в регулярных чемпионатах — 890.

Бобровский в минувшем сезоне выступал за «Коламбус», за который провел 62 матча в регулярном чемпионате, отразив 91,3% бросков по своим воротам, пропуская в среднем 2,58 шайбы за игру, также в его активе девять матчей на ноль (больше всех в лиге). В плей-офф «Коламбус» во втором раунде уступил «Бостону» (счет в серии 2−4), российский голкипер принял участие во всех десяти встречах, отразив 92,5% бросков, пропуская в среднем 2,41 шайбы за игру.

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