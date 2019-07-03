Бобровский верит, что «Флорида» способна выиграть Кубок Стэнли

Источник: AP 2019

В понедельник «Флорида» подписала семилетний контракт с Бобровским на $70 млн. Он стал вторым в списке самых высокооплачиваемых вратарей лиги.

«Все из-за Кубка Стэнли, это моя главная цель, вот почему я здесь. Я верю в эту команду, верю, что мы действительно можем сделать что-то особенное», — сказал Бобровский.

«Я подписал семилетний контракт, это долгий срок, и я хочу окружить себя победителями. В команде есть группа талантливых молодых хоккеистов и отличный тренер [Джоэль Кенневилль]. Я думаю, тренер — одна из важнейших позиций в клубе, многое зависит от того, какую атмосферу он создает. Он выиграл три Кубка Стэнли, его опыт потрясает, я рад быть частью всего этого», — добавил голкипер.

Кенневилля назначили на пост главного тренера «Пантерз» в апреле. Он трижды выигрывал Кубок Стэнли с «Чикаго». Специалист занимает второе место в истории лиги по числу победу в регулярных чемпионатах — 890.