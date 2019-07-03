Что ждёт Панарина, Бобровского, Варламова и Зайцева в новых клубах НХЛ
Панарин будет королём Бродвея, Варламов постарается перезапустить карьеру, а Зайцев может получить место в первой паре, но не большинство.
Панарин будет королём Бродвея, Варламов постарается перезапустить карьеру, а Зайцев может получить место в первой паре, но не большинство.
В первые дни июля сразу четыре российских хоккеиста сменили клубы в НХЛ. Защитник Никита Зайцев был обменян из «Торонто» в «Оттаву», Сергей Бобровский подписал контракт с «Флоридой», Артемий Панарин перешёл в «Рейнджерс», а Семён Варламов будет выступать за «Айлендерс». Рассказываем, что наших ребят ждёт в новых командах.
Главной звездой «Рейнджерс» последнего десятилетия был Хенрик Лундквист. Королю уже 37 лет, его контракт заканчивается через два года, и сейчас в
Пока другие клубы спокойно проводили дежурные
«Когда получаешь игрока такого калибра, все сразу становятся выше, грудь расправляется шире, и ты чувствуешь себя более крутым. Если мы хотим стать великолепной командой, мы должны чувствовать себя великими. Я не имею в виду высокомерие, но этот парень добавляет нам крутости», — заявил главный тренер Дэвид Куинн.
Он — один из лучших плеймейкеров в НХЛ, и теперь вся игра «Рейнджерс» будет держаться на нём. В «Коламбусе» Панарин набирал больше 80 очков за сезон, игра с Дюбуа и Аткинсоном, в «Рейнджерс» он будет кормить передачами Зибанеджада, Какко, Бучневича и Крайдера — и должен стать ещё результативнее. С Артемием «синерубашечники» просто обязаны выходить в
Но дело не только в самой игре. Панарин станет (да уже стал, судя по первым дням) лицом «Рейнджерс», и будет завален вниманием со всех сторон. А вот ради серьёзных достижений на льду придётся запастись терпением и ждать, пока подрастут Какко, Кравцов, Фокс и вся остальная молодёжь. Впрочем, у Панарина это время есть — ему 27, он не подвержен травмам и, хочется думать, ещё не достиг своего потолка.
Ведя переговоры с «Флоридой», Джоэль Кенневилль первым делом спросил про вратарей, для него это — один из важнейших вопросов в построении команды. Это было задолго до открытия рынка свободных агентов, но руководство клуба уверило Кенневилля, что всё будет в порядке. Как и оказалось, Сергей Бобровский изначально знал, что хочет перейти во «Флориду», и сразу был уверен в команде.
«Все знают, насколько важна вратарская позиция. Сергей — первый номер, который умеет играть в важнейших матчах. Здесь он будет играть много. Мы знаем, как голкипер может влиять на игру, как вратарь может быть ключом к победам в плей-офф», — отметил Кенневилль.
«Флорида» — очень хорошая команда, здесь есть все составляющие для победы. Один из лучших тренеров в лиге, умное и творческое руководство, много молодых, талантливых ребят, который только выходят на пик карьеры. Индивидуальные призы не важны, хоккей — командный вид спорта, важен только Кубок. Только одна команда становится чемпионом, и это моя главная цель. Поэтому я здесь, я верю в эту команду, — заявил улыбающийся Бобровский на
Бобровский — единственный действующий двукратный обладатель «Везины», вратарь, который стоит за подъёмом «Коламбуса», вратарь, которому слагают оды за его потрясающий атлетизм и игру по принципу «никогда не сдавайся». Теперь ему предстоит поднимать на ноги «Пантерз», которые пролетали мимо
«Пантерз» рискнули, поставив всё на Бобровского, и выписали ему огромный контракт, который закончится, когда Сергею будет почти 38 лет. Правда, у них есть молодой проспект Спенсер Найт, который к тому времени уже должен будет дорасти до НХЛ. Прямо сейчас Бобровский должен закрыть основную проблемную зону — в прошлом сезоне ни Раймер, ни Луонго банально не тащили, хотя нагрузка на них была довольно средней, и команда была четвёртой в лиге по пропущенным шайбам за игру (3,33). С атакой во «Флориде» всё в порядке, Барков, Дадонов, Хоффман и компания забивают пачками, большинство прекрасно работает. Станут меньше пропускать — уже можно думать не только о выходе в
Российский защитник в «Торонто» постоянно подвергался критике прессы, Майк Бэбкок превратил его из разностороннего защитника в домоседа, который заточен исключительно на оборону. В итоге Зайцев, по личным причинам, запросил обмен и выбрал «Оттаву».
Его обменяли на другого защитника оборонительного плана — Коди Сеси, так что, кажется, функционал Зайцева не сильно поменяется в новой команде. Всё то же меньшинство, всё та же работа в обороне, блоки, и ни шагу вперёд. Суператакующий защитник, которому гарантирована полная свобода на площадке, в «Сенаторз» уже есть — это молодой Тома Шабо, который в прошедшем сезоне стал третьим бомбардиром команды, набрав 55 очков.
Единственное отличие от «Торонто» может быть в том, что в столице Канады Зайцев может рассчитывать на первую пару и того же Шабо в партнёры, а также на
Есть и другой нюанс — если в «Торонто» был шанс побороться за Кубок, «Оттаве» об этом пока остаётся только мечтать. Команда молодая, её владелец тратить деньги на мощное усиление состава не намерен, по крайней мере, в ближайшие годы, о
О том, что в «Колорадо» планируют расстаться с Варламовым, было ясно ещё прошлым летом, когда клуб совершил обмен с «Вашингтоном» и получил Филипа Грубауэра. Варламов в лучшие времена был способен показывать классный хоккей, но слишком большая травматичность поставила на нём крест как на
Лу Ламорелло присматривался к Варламову ещё год назад, но тогда обмен с «Эвеланш» не получился, зато теперь Варламов пришёл в «Айлендерс» в качестве свободного агента. «Наши тренеры вратарей — лучшие в лиге, я полагаюсь на их мнение больше, чем на своё. Они очень высокого мнения о Варламове», — сказал Ламорелло.
Возможно, этим и объясняется большая зарплата россиянина в новом клубе. Очевидно, за такие деньги на него рассчитывают как на первого номера. Семён постарается возродить свою карьеру, которая последние три года идёт на спад. В «Айлендерс» это будет проще сделать — оборона там железобетонная, не зря Ленер с Грайссом разделили «Уильям Дженнингс Трофи» как самые малопропускающие вратари.
Варламову надо уповать на то, чтобы не было травм, в остальном в такой команде будет достаточно показывать даже среднюю игру — красть матчи и тащить на своём горбе в одиночку здесь не придётся. А через год ему предстоит взять опеку над другим россиянином — Ильёй Сорокиным, у которого к тому времени закончится контракт с ЦСКА. Варламов, выступающий за океаном уже 10 лет, должен будет помочь соотечественнику адаптироваться к новой обстановке и хоккею.