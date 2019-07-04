НХЛ назвала провалом падение Овечкина с вейкскейта
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попробовал себя в вейкскейтинге.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попробовал себя в вейкскейтинге.
Супруга 33-летнего хоккеиста Анастасия Шубская сумела заснять падение Овечкина, передает «Газета.ру». На видео из отпуска спортсмена, которое выложила в Instagram его жена, отреагировал Twitter Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Провал Овечкина на вейксерфе — лучшее, что вы увидите за весь день!» — в шутку говорится в микроблоге организации.
Овечкин выступает в НХЛ с 2004 года. В прошлом сезоне он впервые завоевал Кубок Стэнли. В мае Александр Овечкин вошел в список номинантов на звание обладателя самой красивой улыбки.