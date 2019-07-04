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00:45 (мск), источник: Известия

НХЛ назвала провалом падение Овечкина с вейкскейта

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попробовал себя в вейкскейтинге.

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Это экстремальный вид спорта, в котором необходимо ехать на доске с нескользящим покрытием без креплений за катером.

Супруга 33-летнего хоккеиста Анастасия Шубская сумела заснять падение Овечкина, передает «Газета.ру». На видео из отпуска спортсмена, которое выложила в Instagram его жена, отреагировал Twitter Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Провал Овечкина на вейксерфе — лучшее, что вы увидите за весь день!» — в шутку говорится в микроблоге организации.

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин выступает в НХЛ с 2004 года. В прошлом сезоне он впервые завоевал Кубок Стэнли. В мае Александр Овечкин вошел в список номинантов на звание обладателя самой красивой улыбки.

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