Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
21«Чертаново» разгромило «Шеффилд». Полиция вывела фанатов
12Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
01:00 (мск), источник: ТАСС

Обладатель Кубка Стэнли Батлер завершил карьеру после 11 сезонов в НХЛ

ТАСС, 4 июля. Обладатель Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» американский защитник Крис Батлер объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Наверх
Источник: AFP 2019

В прошедшем сезоне «Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Клуб обыграл «Бостон» в решающей серии до четырех побед со счетом 4−3. Финал стал первым для команды с 1970 года, когда она тоже встречалась с «Бостоном» и уступила (0−4).

Читайте также
Что ждёт Панарина и Бобровского в новых клубах НХЛ

«У меня есть надежда, что мое путешествие может вдохновить следующее поколение молодых хоккеистов, чтобы они сказали: мечтаю сыграть за “Сент-Луис” и выиграть еще один Кубок Стэнли», — написал Батлер в прощальном письме.

Батлер является уроженцем Сент-Луиса (штат Миссури), он был выбран под 96-м номером на драфте НХЛ 2005 года командой «Баффало», также он играл за «Калгари» (2011−2014). В «Сент-Луис» форвард перешел в 2014 году. Всего в НХЛ Батлер провел 407 матчей, набрав 86 очков (14 шайб + 72 передачи).

Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
«Ростов» обыграл ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии
«Спартак» разгромил венгерскую команду в товарищеском матче
«Атлетико» приобрел 19-летнего футболиста за €126 миллионов
Защитник «Гамбурга» подпишет с «Зенитом» 4-летний контракт
Адвокат Кокорина: С ногой у Александра все плохо
Московский «Локомотив» выкупил контракт полузащитника «ПСЖ»
15-летняя американка повторила достижение Анны Курниковой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь