Обладатель Кубка Стэнли Батлер завершил карьеру после 11 сезонов в НХЛ

Источник: AFP 2019

В прошедшем сезоне «Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Клуб обыграл «Бостон» в решающей серии до четырех побед со счетом 4−3. Финал стал первым для команды с 1970 года, когда она тоже встречалась с «Бостоном» и уступила (0−4).

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«У меня есть надежда, что мое путешествие может вдохновить следующее поколение молодых хоккеистов, чтобы они сказали: мечтаю сыграть за “Сент-Луис” и выиграть еще один Кубок Стэнли», — написал Батлер в прощальном письме.