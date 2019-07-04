Обладатель Кубка Стэнли Батлер завершил карьеру после 11 сезонов в НХЛ

В прошедшем сезоне «Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Клуб обыграл «Бостон» в решающей серии до четырех побед со счетом 4−3. Финал стал первым для команды с 1970 года, когда она тоже встречалась с «Бостоном» и уступила (0−4).
«У меня есть надежда, что мое путешествие может вдохновить следующее поколение молодых хоккеистов, чтобы они сказали: мечтаю сыграть за “Сент-Луис” и выиграть еще один Кубок Стэнли», — написал Батлер в прощальном письме.
Батлер является уроженцем Сент-Луиса (штат Миссури), он был выбран под 96-м номером на драфте НХЛ 2005 года командой «Баффало», также он играл за «Калгари» (2011−2014). В «Сент-Луис» форвард перешел в 2014 году. Всего в НХЛ Батлер провел 407 матчей, набрав 86 очков (14 шайб + 72 передачи).