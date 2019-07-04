Кто рискнет взять Ничушкина и куда обменяют Гусева? Кто остался на рынке в НХЛ

Спустя три дня после открытия рынка у генеральных менеджеров клубов НХЛ ещё осталась возможность для усиления — доступными остаются многие известные хоккеисты, которые ждут предложений.
Бывший оборонец «Торонто» остаётся без контракта, хотя является лучшим из доступных «пакмуверов»: либо предложения ему поступали не те, либо он просто предпочитает не торопиться. Единственное, что может смущать потенциальных работодателей — это проблемы Гардинера со спиной. В 62 матчах прошлого сезона за «Мэйпл Лифс» он набрал 33 (3+30) очка. В свои 28 лет Гардинер вполне может получить договор на $ 6−7 млн за сезон. Что касается слухов, то сватают Джейка в «Монреаль», где нужен достойный партнёр для Ши Уэбера.
Юханссон был ценным приобретением в дедлайн для «Бостона»: 28-летний форвард в 58 матчах регулярного чемпионата за «Нью-Джерси» и «Брюинз» набрал 43 (13+30) очков, а в
Дзингел — ещё один форвард, покинувший «Коламбус», но в отличие от Панарина и Дюшейна, ему пока не удалось подписать новый контракт. В 78 матчах регулярного чемпионата он набрал 56 очков, что говорит о высоком потенциале. 27-летний форвард быстр и умеет забивать. Вопрос в том, сможет ли он преодолеть отметку в 25 снова, а слухи отправляют Дзингела в «Питтсбург» или «Миннесоту».
Ферлан отказался заключать новое соглашение с «Каролиной», что может стоить ему денег. Майкл — один из немногих габаритных хоккеистов на рынке, кто кроме толкотни и силового воздействия умеет отправлять шайбу в сетку. 40 очков в 71 матче за «Харрикейнз» — результат отличный, но большого спроса на Ферлана пока не видно. Не исключено, что к нему присматривается «Коламбус», где ощущается недостаток силовых нападающих.
Хаттон стал свободным агентом после того, как «Ванкувер» не сделал ему квалификационное предложение. В прошлом сезоне 26-летний защитник играл более 22 минут за матч и вполне способен быть квалифицированным игроком глубины в правильной команде.
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«Мистер седьмой матч» был ценным активом для молодой «Каролины», которая прошла путь до финала Восточной конференции. Уильямс закончил сезон с 23 голами и 53 очками в 82 матчах. Вероятно, ветеран хочет остаться в «Харрикейнз», но не против выслушать и другие предложения. Сам Джастин говорит о том, что должен быть уверен в своей полной боевой готовности — нет смысла продолжать карьеру, если здоровье не позволит быть готовым на сто процентов.
Легенда «Сан-Хосе» уже не тот, кем был
Ещё один бывший легендарный форвард «акул» был продан из «Торонто» в «Каролину», которая выкупила его контракт. Не секрет, что Патрик хочет вернуться в «Сан-Хосе», но подписать с ним договор может быть затруднительно
Брассар далеко не так опасен, как был
Ветеран может предложить свой опыт, габариты и умение вести силовую борьбу на чужом пятачке, а также серьёзные навыки в деле «убивания» штрафов. За последние 3 сезона Бойл сменил пять клубов, но это случилось потому, что команды делали ставку на опытных хоккеистов. В той же «Каролине» он может оказаться к месту, но чаще всего слухи отправляют его в «Монреаль».
н. Валерий Ничушкин, н. Никита Задоров, н. Никита Гусев, н. Николай Голдобин, н. Владислав Каменев, н. Иван Барбашёв, н. Павел Бучневич.
Голдобин и Барбашёв без нового договора не останутся — Николай наверняка подпишет соглашение с «Ванкувером», а Иван останется в «Сент-Луисе», где он так здорово проявил себя в победном
Сложнее с Ничушкиным и Гусевым, у которых ситуация не самая приятная. Челябинец, контракт которого был выкуплен «Далласом», может в лучшем случае рассчитывать на однолетний договор из разряда тех, которые в последние годы в НХЛ заключал Наиль Якупов — минимальная сумма и отсутствие бонусов.
Гусев не может договориться с «Вегасом», и, как признал генменеджер «рыцарей» Джордж Макфи, его обмен в другой клуб очень вероятен. Спрос на Никиту есть, а разница между интересами игрока и предложением «Голден Найтс» измеряется $ 2 млн, что даёт мало шансов договориться. Если Гусев просит контракт на уровне $ 4 млн за сезон, то это сильно сужает круг претендентов. Хотя, если вспомнить, что клубы НХЛ готовы платить по $ 3,5 млн за Брэндона Танева, то оклад Гусева покажется просто подарком.