Кто рискнет взять Ничушкина и куда обменяют Гусева? Кто остался на рынке в НХЛ

Источник: РИА "Новости"

Спустя три дня после открытия рынка у генеральных менеджеров клубов НХЛ ещё осталась возможность для усиления — доступными остаются многие известные хоккеисты, которые ждут предложений.

з. Джейк Гардинер

Бывший оборонец «Торонто» остаётся без контракта, хотя является лучшим из доступных «пакмуверов»: либо предложения ему поступали не те, либо он просто предпочитает не торопиться. Единственное, что может смущать потенциальных работодателей — это проблемы Гардинера со спиной. В 62 матчах прошлого сезона за «Мэйпл Лифс» он набрал 33 (3+30) очка. В свои 28 лет Гардинер вполне может получить договор на $ 6−7 млн за сезон. Что касается слухов, то сватают Джейка в «Монреаль», где нужен достойный партнёр для Ши Уэбера.

н. Маркус Юханссон

Юханссон был ценным приобретением в дедлайн для «Бостона»: 28-летний форвард в 58 матчах регулярного чемпионата за «Нью-Джерси» и «Брюинз» набрал 43 (13+30) очков, а в плей-офф был очень успешен, показав результат в 11 очков в 22 матчах. Юханссон универсален — может играть и в топ-звене, а может и опуститься на «глубинную» позицию. История травм может отпугнуть некоторых покупателей, но в ближайшие пару недель он наверняка найдёт нового работодателя.

н. Райан Дзингел

Дзингел — ещё один форвард, покинувший «Коламбус», но в отличие от Панарина и Дюшейна, ему пока не удалось подписать новый контракт. В 78 матчах регулярного чемпионата он набрал 56 очков, что говорит о высоком потенциале. 27-летний форвард быстр и умеет забивать. Вопрос в том, сможет ли он преодолеть отметку в 25 снова, а слухи отправляют Дзингела в «Питтсбург» или «Миннесоту».

н. Майкл Ферлан

Ферлан отказался заключать новое соглашение с «Каролиной», что может стоить ему денег. Майкл — один из немногих габаритных хоккеистов на рынке, кто кроме толкотни и силового воздействия умеет отправлять шайбу в сетку. 40 очков в 71 матче за «Харрикейнз» — результат отличный, но большого спроса на Ферлана пока не видно. Не исключено, что к нему присматривается «Коламбус», где ощущается недостаток силовых нападающих.

з. Бен Хаттон

Хаттон стал свободным агентом после того, как «Ванкувер» не сделал ему квалификационное предложение. В прошлом сезоне 26-летний защитник играл более 22 минут за матч и вполне способен быть квалифицированным игроком глубины в правильной команде.

н. Патрик Марун

Марун стал автором сказочной истории, выиграв Кубок Стэнли с командой из родного Сент-Луиса. Он смог забить несколько важнейших голов, но столь успешный сезон вывел его из предыдущего ценового диапазона, а платить больше «блюзмены» не хотят. 27 очков в 74 матчах, приличные габариты и умение вовремя активизироваться — достаточные козыри, чтобы не остаться без работы к 1 октября.

н. Джастин Уильямс

«Мистер седьмой матч» был ценным активом для молодой «Каролины», которая прошла путь до финала Восточной конференции. Уильямс закончил сезон с 23 голами и 53 очками в 82 матчах. Вероятно, ветеран хочет остаться в «Харрикейнз», но не против выслушать и другие предложения. Сам Джастин говорит о том, что должен быть уверен в своей полной боевой готовности — нет смысла продолжать карьеру, если здоровье не позволит быть готовым на сто процентов.

н. Джо Торнтон

Легенда «Сан-Хосе» уже не тот, кем был когда-то, но пользу приносить ещё способен. В конкурентоспособной команде Торнтон может прийтись ко двору, но маловероятно, что Джамбо Джо захочет играть где-нибудь кроме «Шаркс»,

н. Патрик Марло

Ещё один бывший легендарный форвард «акул» был продан из «Торонто» в «Каролину», которая выкупила его контракт. Не секрет, что Патрик хочет вернуться в «Сан-Хосе», но подписать с ним договор может быть затруднительно из-за потолка зарплат. 37 очков в 82 матчах прошлого регулярного чемпионата — приличные показатели, чтобы рассчитывать на контракт в команде, которая имеет реальные шансы на победу в Кубке Стэнли.

н. Деррик Брассар

Брассар далеко не так опасен, как был когда-то. 31-летний нападающий вдоволь попутешествовал в прошлом сезоне, поиграв за «Колорадо», «Флориду» и «Питтсбург», и набрав всего 23 очка. Возможно, кто-то захочет его подписать, если Брассар согласится на скромный однолетний контракт, как это сделал, например, Кори Перри.

н. Брайан Бойл

Ветеран может предложить свой опыт, габариты и умение вести силовую борьбу на чужом пятачке, а также серьёзные навыки в деле «убивания» штрафов. За последние 3 сезона Бойл сменил пять клубов, но это случилось потому, что команды делали ставку на опытных хоккеистов. В той же «Каролине» он может оказаться к месту, но чаще всего слухи отправляют его в «Монреаль».

Россияне без контракта

н. Валерий Ничушкин, н. Никита Задоров, н. Никита Гусев, н. Николай Голдобин, н. Владислав Каменев, н. Иван Барбашёв, н. Павел Бучневич.

Голдобин и Барбашёв без нового договора не останутся — Николай наверняка подпишет соглашение с «Ванкувером», а Иван останется в «Сент-Луисе», где он так здорово проявил себя в победном плей-офф. Нет особых беспокойств с будущим Никиты Задорова, которого «лавины» наверняка сохранят после обмена Тайсона Бэрри в «Торонто», да и Павел Бучневич дождётся подписания контракта с «Рейнджерс».

Сложнее с Ничушкиным и Гусевым, у которых ситуация не самая приятная. Челябинец, контракт которого был выкуплен «Далласом», может в лучшем случае рассчитывать на однолетний договор из разряда тех, которые в последние годы в НХЛ заключал Наиль Якупов — минимальная сумма и отсутствие бонусов.