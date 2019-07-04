«Не хочу копаться в грязном белье»: Бобровский прокомментировал уход из «Коламбуса»

Источник: AP 2019

«С какими чувствами расставался с «Коламбусом»? Конечно, семь лет — это серьезный срок. У меня была очень большая любовь с болельщиками, с ними тяжело было прощаться. С ребятами тоже были очень хорошие отношения. Но также я поблагодарил за работу генерального менеджера Ярмо Кекяляйнена, сказал большое спасибо главному тренеру Джону Торторелле. Я и сам все эти семь лет развивался как игрок и как личность. Но, поблагодарив всех, перевернул эту страницу и двигаюсь дальше.

Обида на руководство «Коламбуса»? Сейчас не вижу смысла копаться в грязном белье. Что было — то было. Уходя, я поблагодарил и болельщиков, и всю организацию «Коламбуса», — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ.

Контракт российского вратаря с клубом рассчитан на семь лет, зарплата Бобровского за сезон составит $10 млн. Россиянин стал вторым по уровню годовой зарплаты вратарем в НХЛ. На первом месте Кэри Прайс из «Монреаля» с годовой зарплатой в $10,5 млн.