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17:58 (мск), источник: Sport24

«Не хочу копаться в грязном белье»: Бобровский прокомментировал уход из «Коламбуса»

Вратарь Сергей Бобровский описал свои эмоции от перехода во «Флориду Пантерз» из «Коламбус Блю Джекетс». В ходе сезона-2018/19 у вратаря были конфликты с главным тренером «Блю Джекетс» Джоном Тортореллой. Россиянина даже отстраняли от матчей.

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Источник: AP 2019

«С какими чувствами расставался с «Коламбусом»? Конечно, семь лет — это серьезный срок. У меня была очень большая любовь с болельщиками, с ними тяжело было прощаться. С ребятами тоже были очень хорошие отношения. Но также я поблагодарил за работу генерального менеджера Ярмо Кекяляйнена, сказал большое спасибо главному тренеру Джону Торторелле. Я и сам все эти семь лет развивался как игрок и как личность. Но, поблагодарив всех, перевернул эту страницу и двигаюсь дальше.

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Обида на руководство «Коламбуса»? Сейчас не вижу смысла копаться в грязном белье. Что было — то было. Уходя, я поблагодарил и болельщиков, и всю организацию «Коламбуса», — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ.

Контракт российского вратаря с клубом рассчитан на семь лет, зарплата Бобровского за сезон составит $10 млн. Россиянин стал вторым по уровню годовой зарплаты вратарем в НХЛ. На первом месте Кэри Прайс из «Монреаля» с годовой зарплатой в $10,5 млн.

Ранее Бобровский выступал за «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза лучшему вратарю НХЛ. В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провел 62 матча регулярного чемпионата НХЛ, одержал 37 побед при 91,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,58. В плей-офф Бобровский пропустил 2,41 шайбы за игру и отразил 92,5% бросков в 10 матчах. «Блю Джекетс» впервые в своей истории прошли один раунд плей-офф НХЛ. Бобровский выступал за «Коламбус» вместе с форвардом Артемием Панариным. Предполагалось, что россияне вместе перейдут во «Флориду», однако Панарин стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс».

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