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09:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер из НХЛ вспомнил о желании убить Малкина

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет в подкасте Spittin Chiclets вспомнил о работе с российским хоккеистом Евгением Малкиным в «Питтсбург Пингвинс».

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Источник: AP 2019
Малкина я сначала не переваривал. Я был готов его убить.
Рик Токкет
главный тренер «Аризоны Койотс»

Он рассказал, как однажды отчитал форварда, а тот ответил ему нецензурной бранью по-русски. При этом тренер отметил, что на следующий день Малкин извинился, и с тех пор у них сложились дружеские отношения.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе «Пингвинс» форвард трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Хоккеист покидал клуб на один сезон, вернувшись в 2012 году в магнитогорский «Металлург».

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Токкет работал в «Питтсбурге» ассистентом тренера с 2014-го по 2017-й. Затем он возглавил «Аризону Койотс».

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14 марта© Ньюстюб
Питтсбург Пингвинз
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