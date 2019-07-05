Тренер из НХЛ вспомнил о желании убить Малкина

Малкина я сначала не переваривал. Я был готов его убить.

Он рассказал, как однажды отчитал форварда, а тот ответил ему нецензурной бранью по-русски. При этом тренер отметил, что на следующий день Малкин извинился, и с тех пор у них сложились дружеские отношения.