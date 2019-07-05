Канадский хоккеист Суббан нарядился в женский купальник на глазах у своей девушки

Вонн объявила о завершении карьеры в феврале 2019 года. Вонн — олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, обладательница 4 Кубков мира в общем зачете (2007/08, 2008/09, 2009/10 и 2011/12) и двукратная чемпионка мира. Рекордсменка женского Кубка мира по общему количеству побед на отдельных этапах с 19 января 2015 года, рекордсменка по количеству подиумов и попаданий в топ-10, а также рекордсменка по количеству побед на этапах в супергиганте и скоростном спуске в Кубке мира как среди женщин, так и мужчин.