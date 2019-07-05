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17:59 (мск), источник: Sport24

Канадский хоккеист Суббан нарядился в женский купальник на глазах у своей девушки

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн и его девушка, бывшая горнолыжница Линдси Вонн, второй год подряд обнародовали фотографии в патриотических купальниках. Фото приурочено ко Дню независимости США. Суббан при этом нарядился в женский купальник.

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Источник: Reuters

«Что тут сказать… Это уже стало традицией», — написал Суббан.

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«Это уже выходит из-под контроля. Люблю это безумие», — написала Вонн.

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Вонн объявила о завершении карьеры в феврале 2019 года. Вонн — олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, обладательница 4 Кубков мира в общем зачете (2007/08, 2008/09, 2009/10 и 2011/12) и двукратная чемпионка мира. Рекордсменка женского Кубка мира по общему количеству побед на отдельных этапах с 19 января 2015 года, рекордсменка по количеству подиумов и попаданий в топ-10, а также рекордсменка по количеству побед на этапах в супергиганте и скоростном спуске в Кубке мира как среди женщин, так и мужчин.

Суббан за карьеру в НХЛ выступал за «Монреаль Канадиенс», «Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Джерси Дэвилз». В «Дэвилз» его обменяли этим летом. Наивысшее достижение — выход в финал плей-офф НХЛ в 2017 году в составе «Нэшвилла». Команда уступила «Питтсбург Пингвинз».

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